David Broncano y Mariló Montero en en programa de 'La Revuelta' de este martes. RTVE

Pablo Motos continúa líder frente a Broncano: las audiencias del martes en televisión

El programa de Antena 3 se mantiene en primera posición por segundo día consecutivo firmando un 16.5% de cuota de pantalla

S. Bonillo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:13

'El Hormiguero' ha vuelto a ser el programa más visto de la televisión una noche más. La visita de Nacho Cano al espacio de Antena 3 ha brindado a Pablo Motos una nueva victoria frente a David Broncano, que comenzó su segunda entrega bromeando sobre los datos de audiencia de su estreno.

«Gracias a todos los invitados y al público, fuimos el programa más visto del día», comenzaba dicendo Broncano, a lo que Grison inmediatamente le interrumpía: «Te estás flipando. Lo he visto esta mañana, no fuimos el programa más visto».

Un reto que tampoco han conseguido en la emisión de este martes. El programa de Antena 3 se mantiene en primera posición por segundo día consecutivo firmando un 16.5% de cuota de pantalla y una media de 1.906.000 espectadores, según los datos ofrecidos por la consultora Dos30'.

Por su parte, 'La Revuelta', se queda en segunda opción de la noche anotando una audiencia media de 1.720.000 espectadores y una cuota de pantalla del 15.1% con la visita de la presentadora Mariló Montero, que actualmente se encuentra participando en 'MasterChef'.

