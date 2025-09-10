Pablo Motos continúa líder frente a Broncano: las audiencias del martes en televisión El programa de Antena 3 se mantiene en primera posición por segundo día consecutivo firmando un 16.5% de cuota de pantalla

David Broncano y Mariló Montero en en programa de 'La Revuelta' de este martes.

S. Bonillo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:13 | Actualizado 08:27h.

'El Hormiguero' ha vuelto a ser el programa más visto de la televisión una noche más. La visita de Nacho Cano al espacio de Antena 3 ha brindado a Pablo Motos una nueva victoria frente a David Broncano, que comenzó su segunda entrega bromeando sobre los datos de audiencia de su estreno.

«Gracias a todos los invitados y al público, fuimos el programa más visto del día», comenzaba dicendo Broncano, a lo que Grison inmediatamente le interrumpía: «Te estás flipando. Lo he visto esta mañana, no fuimos el programa más visto».

Un reto que tampoco han conseguido en la emisión de este martes. El programa de Antena 3 se mantiene en primera posición por segundo día consecutivo firmando un 16.5% de cuota de pantalla y una media de 1.906.000 espectadores, según los datos ofrecidos por la consultora Dos30'.

LÍDER @El_Hormiguero en el access de @antena3com



🐜 Alcanza un 16.5% de share y una media de 1.906.000 espectadores



🐜 Programa de entretenimiento + visto del día en TV



🐜 Más de 4.2 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/isylXxSxmn — Dos30' (@Dos30TV) September 10, 2025

Por su parte, 'La Revuelta', se queda en segunda opción de la noche anotando una audiencia media de 1.720.000 espectadores y una cuota de pantalla del 15.1% con la visita de la presentadora Mariló Montero, que actualmente se encuentra participando en 'MasterChef'.