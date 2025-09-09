Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

David Broncano en una imagen de archivo. TVE

Broncano lanza un dardo en 'La Revuelta' sobre las audiencias y confirma el regreso de una vieja conocida del programa

El espacio de TVE ha vivido este martes su segundo programa tras el regreso de vacaciones

A. Pedroche

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:25

Segundo programa de la nueva temporada de 'La Revuelta'. Tras la visita ayer de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza, Ourense, y de los actores Kiti Mánver y Álvaro Morte, hoy el espacio de TVE ha recibido como invitada a la presentadora Mariló Montero. Actualmente se encuentra participando en 'MasterChef'. Sin embargo, antes de dar paso a la invitada, el equipo del programa ha bromeado sobre los últimos datos de audiencia.

'El Hormiguero' volvió a ser el programa de entretenimiento más visto del día, con un 17,2% de share y una media de 1.944.000 espectadores. Más de 4,4 millones de de personas conectaron en algún momento. En el caso de 'La Revuelta', obtuvo un 16,1% de share y una media de 1.852.000 espectadores. Fue lo más visto del día en La 1 y más de 4,3 millones de espectadores conectaron en algún momento.

Como es normal en él, Broncano ha hecho un comentario jocoso sobre el tema: «Gracias a todos los invitados y al público, fuimos el programa más visto del día». Esto ha provocado las risas y aplausos del público presente en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Rápidamente Grison ha corregido al presentador: «Te estás flipando. Lo he visto esta mañana, no fuimos el programa más visto».

«Nos sacaron 50.000-60.000 espectadores», ha confesado el jiennense, después de que su compañero le pillase mintiendo. «Moralmente, ganamos nosotros», ha apuntado Grison, con el presentador reconociendo que «ya sabía» que habían perdido «desde el principio» del programa. «Lo he dicho por si colaba. Suponía que nadie sabía el dato exacto. Te he visto de refilón con el móvil y he dicho: 'Ya está el desgraciado»

«A día de hoy, si yo creo que he sido el programa más visto, ¿quién es nadie para decirme a mí que no? También hay que celebrarlo porque no sabemos si volveremos a estar tan cerca el resto de la temporada. Por mí, ¡ayer fuimos el programa más visto del día!», ha zanjado

El regreso de Candela Peña

En el programa de este martes también se ha confirmado que Candela Peña volverá a ser colaboradora. La actriz le ha criticado de manera sutil su nuevo corte de pelo. «He estado todo el verano en el campo y me he acordado que tenía el pelo así con 15 años y me lo he tintado. Quería cambiármelo en septiembre, pero me ha dado perez», ha confesado Broncano.

