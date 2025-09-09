Nacho Cano deja sin palabras a todos en 'El Hormiguero': «Temo que me peguen un tiro» El cantante ha hablado por primera vez de su proceso judicial después de que la jueza lo haya archivado

A. Pedroche Martes, 9 de septiembre 2025, 22:14 | Actualizado 22:45h. Comenta Compartir

Nueva entrega de 'El Hormiguero' este martes. Los espectadores todavía están conmocionados con la entrevista de ayer a Mar Flores. La modelo publicitó su autobiografía titulada 'Mar en calma'. En el plató de Antena 3 confesó los motivos por los que ahora quería contar su verdad y reveló una dura situación que vivió con una expareja en relación a su hijo Carlo. Pues bien, para hoy Pablo Motos tiene preparado otro testimonio que, como mínimo, va a hacer mucho ruido. El invitado de este martes es el músico Nacho Cano.

El exintegrante de Mecano es conocido más allá del ámbito profesional por no tener pelos en la lengua. Ahora visita el programa líder del 'prime time' para hablar sobre su carrera, sus proyectos actuales y del archivo de la causa judicial contra él tras haber sido acusado de delitos contra los trabajadores.

«Estamos en un momento muy malo, gobernado por un gobierno con redes, financiado por gente… Nos gusta reírnos en El Hormiguero, pero hay que hablar y denunciar esto», ha comenzado diciendo el compositor.

«Esto empieza antes de lo que todo el mundo piensa. En el año 2021, Isabel Ayuso me da un reconocimiento a la música y yo le agradezco haber dejado abiertos los teatros durante la pandemia; eso nos salvó de haber tenido que cerrar las compañías de teatro. Poco después, gana. Ahí empieza el problema porque hay gente que cree que al dedicarte a la música solo puedes estar de un lado. Yo no estaba ni de un lado ni de otro. Solo le agradecía una decisión que impidió que cerrásemos mis compañía», ha recordado.

Uno de los episodios más difíciles que ha vivido tuvo lugar en 2023: «Estando yo en IFEMA, entraron tres tíos en mi casa. Fuerzan las cerraduras, entran y se van». No tocaron nada, ni instrumentos ni objetos de valor. Solo habían «doblado una mantita». «Puedo entender que, como las elecciones eran 4 días después, era un mensaje de estate calladito. (...) Hice registros para ver si habían puesto cámaras. He puesto una puerta blindada en la entrada de mi casa y otra en mi cuarto», ha añadido.

Nacho Cano, además de querellarse con la jueza Inmaculada Iglesias, también ha puesto otra denuncia a «un inspector que se llama Claudio Aroca». «Él me dijo que las cámaras de la plaza de Oriente están apagadas. Me pongo a investigar y doy con el cura que las monitorea. Él me dice que nunca se han apagado. Que llevan 20 años encendida», ha recordado. Por último, el cantante ha asegurado que «estamos gobernados por una mafia» y ha confesado que tiene miedo de que «le peguen un tiro».