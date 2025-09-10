El Barcelona rectifica y sí enviará entradas para la afición del Valencia

Pedro M. Campos Dubón Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:52 Comenta Compartir

Rectificar es de sabios. Eso dicen. Esto mismo ha hecho el Barcelona después de anunciar ayer por la tarde en un comunicado que el aforo del Johan Cruyff (6.000 espectadores) se iba a destinar «íntegramente» a sus socios. Al final la razón se ha impuesto y ha aceptado enviar 290 entradas para los aficionados del Valencia que quieran desplazarse a la ciudad condal para el choque del domingo (21 horas).

El precio de las entradas será de 30 euros y el número es similar al de temporadas anteriores, aunque el % en superior, ya que en el Lluís Companys el aforo es muy superior al del Johan Cruyff. El Valencia recibió hace dos campañas un total de 323 entradas y la pasada se aumentó a 339. En esta ocasión son 290 en un campo de sólo 6.000 entradas. El club de Mestalla, en caso de no haber recibido entrada alguna, tenía intención de estudiar no conceder tampoco para la vuelta en el recinto de la avenida de Suecia.

Y todo esto viene después de que LaLiga se haya saltado todas las normas posibles para favorecer al Barcelona. Y el daño colateral lo ha sufrido el Valencia, rival del equipo azulgrana este domingo. A cinco días de la disputa del choque se decidió el recinto en el que se va a disputar, después de Joan Laporta pidiera más tiempo para ver si conseguía reabrir el Spotify Camp Nou con un aforo reducido de 27.000 espectadores, algo que no ha sido posible tras no conseguir el certificado de Primera Ocupación de la primera fase y pese a los intentos de última hora de medir la viabilidad tecnológica del recinto. Pero el artículo 214 del reglamente general refleja claramente que con siete días de antelación debe conocerse el campo en el que se disputará el choque. LaLiga ha mirado a otro lado.

Como también lo ha hecho con el estadio elegido. El Barça finalmente ha decidido que se abra el Johan Cruyff, el campo menor en el que disputan sus partidos el femenino o el filial. Tiene capacidad para 6.000 asientos. Y aquí LaLiga ha vuelto a incumplir su norma. El artículo 19 del reglamente indica claramente que en Primera División el campo tiene que tener «un aforo mínimo de 15.000 espectadores». Ante esta anómala situación, el club azulgrana tiene una respuesta ante posibles objeciones de otras entidades de LaLiga y declarará que la elección del Johan Cruyff respondería a una causa de fuerza de mayor que está recogida en el Reglamento y que impide que cualquier club pueda impugnar el choque alegando que se ha disputado en un estadio que no reúne las condiciones.

Las críticas a LaLiga y al Barcelona no se han hecho esperar. Como así ha hecho la Agrupación de Peñas del Valencia: «Consideramos lamentable que se decida a cinco días antes de jugarse un partido de Primera División, hacerlo en un estadio que no cumple los estatutos de la Liga en donde se indica que en Primera División es obligatorio que el aforo de los estadios tiene que ser mínimo de 15.000 localidades y se va a jugar en uno con 6.000. De la misma manera consideramos que de nuevo no se tiene en cuenta a los aficionados, tanto en la organización de sus viajes con tiempo como en el acceso a entradas para ese partido. La Liga ha menospreciado y no poco a nuestra afición, siendo siempre beneficiados los mismos y estamos hartos de las diferencias de criterios con unos equipos y otros. Amunt y siempre con nuestras peñas y peñistas».