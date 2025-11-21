Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro
Mazón, durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la dana. Jaime García

La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro

La instructora ordena comparecer al personal del expresidente de la Generalitat para comprobar si «pudieron oir las llamadas o comentarios» de las conversaciones entre el expresidente y la exconsellera Pradas, al frente del Cecopi

Arturo Checa
A. Rallo

Arturo Checa y A. Rallo

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:25

Comenta

Sigue el escrutinio judicial sobre lo sucedido en la tarde de la dana en el restaurante El Ventorro. La jueza de Catarroja ha ordenado que ... comparezcan a declarar los escoltas y el chófer que acompañaron al expresidente Carlos Mazón a su encuentro con Maribel Vilaplana en el Ventorro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  6. 6

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  7. 7 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10

    Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro

La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro