Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al momento actual de fuerte «crispación»
El restaurador, a su llegada al juzgado de Catarroja donde se investiga la dana.

El restaurador, a su llegada al juzgado de Catarroja donde se investiga la dana. Irene Marsilla

El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»

El restaurador señala que desde Presidencia llamaron para que les guardaran un reservado

A. Rallo
Pablo Alcaraz

A. Rallo y Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:03

Comenta

El dueño de El Ventorro, Alfredo Romero, se ha convertido en uno de los grandes personajes secundarios en la investigación de la gestión de la ... dana. El restaurante, conocido en el mundillo político, empresarial e incluso periodístico, ha sido foco de atención desde que se conociera que Carlos Mazón y Maribel Vilaplana comieron allí el día de la tragedia. El establecimiento y sus propietarios son otra de las 'víctimas' colaterales del desastre. Este viernes su comparecencia trata de aclarar si escuchó alguna de las conversaciones que mantuvo el presidente sobre el fenómeno meteorológico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  3. 3 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  4. 4 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  7. 7 Un juzgado falla a favor de la Sala Repvblicca en su litigio contra el Ayuntamiento de Mislata
  8. 8 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol se estrella contra un coche patrulla de la Policía Local en Valencia
  9. 9

    La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
  10. 10

    Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»