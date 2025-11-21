El dueño del Ventorro ya declara ante la jueza de la dana antes de que lo haga Pérez Llorca

El dueño de El Ventorro, el restaurante en el que el president de la Generalitat estuvo comiendo el 29 de octubre de 2024, ya ... se encuentra en el interior del Juzgado de Catarroja para declarar como testigo en la causa de la dana. En el local hostelero situado en el centro de Valencia regentado por Alfredo Romero, Carlos Mazón almorzó junto a la periodista Maribel Vilaplana, que ya ha prestado su testifical después de que la jueza instructora empezase a estrechar el cerco sobre la actuación del jefe del Consell, a quien no puede investigar al ser aforado, la fatídica jornada en la que una riada arrasó media provincia de Valencia causando 229 muertos.

Cabe recordar que el propietario del local situado en la calle Bonaire entregó en mano un sobre con documentos que tenía que firmar con urgencia Carlos Mazón. Tras el revuelo generado, Presidencia desveló que los papeles rubricados por el president eran un listado con jóvenes deportistas de élite que precisaban de su resolución urgente al haber sido publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ese mismo día, aunque de manera incompleta.

El hostelero puede aportar un mayor grado de concreción sobre asuntos como la duración del encuentro entre Mazón y Vilaplana o la presencia de los escoltas, pues el propio president desveló en la comisión de investigación de la dana en el Congreso que al inicio de la comida los efectivos de seguridad personal estaban presentes pero se retiraron al final de la comida que acabó entre las 18:30 y las 19:00 horas.

Al las 9:15 de una fría mañana, Alfredo Romero ha entrado a las dependencias judiciales de Catarroja sin hacer declaraciones a unos expectantes medios de comunicación envuelto en un fuerte dispositivo de la Guardia Civil con agentes y vallas de seguridad. Su citación estaba prevista para las 9:30 y no ha habido presencia de víctimas o afectados por el desastre como sí ha ocurrido con otras declaraciones como la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, o la de los dos investigados en el procedimiento: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

El segundo testigo en declarar este jueves es Juanfran Pérez Llorca. El candidato a relevar a Mazón en la Presidencia de la Generalitat tiene hoy su primera prueba de fuego antes de la sesión de investidura como máximo dirigente del Gobierno Valenciano prevista para el próximo día 27. A falta de menos de una semana para la votación clave en Les Corts que, salvo sorpresa de última hora parece contar con el apoyo de Vox, el hasta ahora secretario de Organización del PP valenciano tendrá que declarar ante la jueza instructora sobre sus contactos con Mazón el fatídico día de autos.

Si bien es cierto que Pérez Llorca no ostentaba ningún cargo en el Consell el 29 de octubre de 2024 y, por ende, no tenía ningún poder de decisión en la gestión de la riada, su citación judicial responde al cerco al que la magistrada está sometiendo al actual president en funciones, al que no puede investigar al estar aforado. De hecho, Ruiz Tobarra ha invitado en numerosas ocasiones a que declarase de manera voluntaria. Mazón ha declinado los ofrecimientos.

El alcalde de Finestrat es el primero de los de altos cargos del núcleo duro de Mazón en desfilar ante la jueza de la dana. La testifical de Pérez Llorca está justificada en base al registro de llamadas del jefe del Consell el 29-O pues ambos mantuvieron dos conversaciones telefónicas la fatídica tarde. Según afirmó el president en la comisión del Congreso, las llamadas tenían como objetivo recabar información de los alcaldes afectados por la crecida del río Magro sobre la comarca de la Ribera.