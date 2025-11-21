Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al momento actual de fuerte «crispación»
El dueño de El Ventorro a su llegada al juzgado

El dueño de El Ventorro a su llegada al juzgado Irene Marsilla

El dueño del Ventorro ya declara ante la jueza de la dana antes de que lo haga Pérez Llorca

Alfredo Romero ha accedido al Juzgado de Catarroja sin hacer declaraciones

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Catarroja

Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:34

Comenta

El dueño de El Ventorro, el restaurante en el que el president de la Generalitat estuvo comiendo el 29 de octubre de 2024, ya ... se encuentra en el interior del Juzgado de Catarroja para declarar como testigo en la causa de la dana. En el local hostelero situado en el centro de Valencia regentado por Alfredo Romero, Carlos Mazón almorzó junto a la periodista Maribel Vilaplana, que ya ha prestado su testifical después de que la jueza instructora empezase a estrechar el cerco sobre la actuación del jefe del Consell, a quien no puede investigar al ser aforado, la fatídica jornada en la que una riada arrasó media provincia de Valencia causando 229 muertos.

