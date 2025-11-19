Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La periodista Vilaplana, a su llegada al juzgado para declarar. Efe/Ana Escobar

Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas

La empresa no conserva las matrículas ni las imágenes, pero sí un registro de los abonos que permite acotar la búsqueda

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:42

Comenta

La jueza de la dana trata de reconstruir la actuación del entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón la tarde del 29 de octubre. ... Para ello resulta clave averiguar a qué hora terminó la comida en El Ventorro. Pero ni el dirigente popular ni la periodista Maribel Vilaplana han sido capaces de precisar con una exactitud razonable la cronología de esa caótica jornada.

