Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas

La jueza de la dana trata de reconstruir la actuación del entonces presidente de la Generalitat Carlos Mazón la tarde del 29 de octubre. ... Para ello resulta clave averiguar a qué hora terminó la comida en El Ventorro. Pero ni el dirigente popular ni la periodista Maribel Vilaplana han sido capaces de precisar con una exactitud razonable la cronología de esa caótica jornada.

Vilaplana señaló que llegó antes de las 15 horas al Ventorro, aproximadamente sobre las 14.30 horas, según apuntó en su declaración. La comida finalizó entre las 18.30 y las 18.45 horas, siempre según su memoria de aquella jornada. Desde el establecimiento salieron hacia el parking y allí continuaron durante un tiempo indeterminado hablando de diferentes cuestiones. La que recordaba con más detalle la periodista era la invitación para que el presidente Mazón acudiera a un derbi del Levante. Se ignora cuánto tiempo duró esa charla.

Interparking, la empresa que gestiona el negocio, ha informado al juzgado de que los datos de las matrículas se borran al cumplir un año. Por tanto, ese material ya no está disponible. Tampoco se pueden consultar las imágenes de entrada y salida al subterráneo porque se eliminan al mes de ser registradas. La única posibilidad consiste en cruzar los datos de las tarjetas bancarias con el importe abonado.

El listado de pagos que, de momento, la empresa ha aportado el juzgado tampoco es demasiado extenso. Entre las 18.35 horas y las 20 horas saldaron el importe con tarjeta 38 vehículos. La periodista estuvo un mínimo de cuatro horas (14.30-18.30). Pero es más probable, de acuerdo a sus propias declaraciones, que permaneciera cerca de 5 horas o incluso algunos minutos más. Cada hora cuesta 3,70 horas. Pero hay una oferta: cinco horas por 15,05.

Por tanto, se deben descartar los importes menores de cuatro horas, lo que permite despejar algunas incógnitas en este horizonte de interrogantes. El cribado de las entradas permitiría, por tanto, acotar la búsqueda a tres posibilidades. Una, que saliera a las 19.12 horas tras abonar algo más de 19 euros. Sería un horario que excedería en algunos minutos los cálculos de la propia periodista.

Existe otra opción: la de las 19.18 horas tras abonar 17.55 euros. Esta se adaptaría más al rango de las declaraciones de la informadora. Y, por último, la salida a las 19.47 horas que, sin duda, encajaría mejor en el relato. Pagó, entonces, 15,10 euros. Estuvo algo más de cinco horas.

En el tercero de los escenarios, justo tres minutos antes de que Vilaplana abandonara las instalaciones, Mazón devolvía la llamada a la consellera Pradas. Fue a las 19.43 horas. De esta forma respondía a las anteriores comunicaciones que no habían sido atendidas, la de las 19.10 y la de las 19.36 horas. Desde allí se dirigiría al Palau de la Generalitat, tal y como ha declarado el propio Mazón, donde llegaría alrededor de las 20 horas. El siguiente paso fue dirigirse al Cecopi.