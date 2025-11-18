Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las reuniones del Cecopi los días posteriores a la tragedia. EP

La jueza de la dana apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en la que conoció que hubo víctimas mortales

La magistrada recuerda en su auto que estaba obligado a decir la verdad y subraya que rechazó tres llamadas de la consellera Pradas

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:45

Comenta

La jueza que instruye la causa penal por la dana ha requerido, a petición de la acusación que ejerce la Associació Víctimes de la Dana ... 29 d'Octubre 2024, las grabaciones completas de las comparecencias del presidente de la Generalitat en las comisiones de investigación en Les Corts Valencianes y el Congreso de los Diputados. Se trata de una diligencia que este martes también había solicitado Podemos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

