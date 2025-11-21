Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Juanfran Pérez Llorca, en una comparecencia esta semana ante los medios de comunicación. JL Bort

El primer paso de Pérez Llorca: blindar el núcleo duro del Palau

El dirigente popular busca un equipo más político, en el que podrían incluirse perfiles como los que tienen otros barones regionales populares

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:20

Comenta

Juanfran Pérez Llorca ya tiene fecha para el debate de su investidura como president de la Generalitat, el jueves de la semana que ... viene. La toma de posesión, si obtiene el apoyo de al menos 50 diputados de Les Corts, tendrá lugar a continuación, el lunes 1 de diciembre o en su defecto cuando el BOE publique el nombramiento, para lo que tiene diez días de plazo. A partir de ahí se acabarán las conjeturas y las especulaciones: Pérez Llorca será el nuevo president y tendrá que pisar el acelerador para hacer frente a los retos que el Gobierno valenciano tiene por delante. Y entre los que se incluye, por cierto, la composición de su Consell.

