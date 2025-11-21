El primer paso de Pérez Llorca: blindar el núcleo duro del Palau

Juanfran Pérez Llorca ya tiene fecha para el debate de su investidura como president de la Generalitat, el jueves de la semana que ... viene. La toma de posesión, si obtiene el apoyo de al menos 50 diputados de Les Corts, tendrá lugar a continuación, el lunes 1 de diciembre o en su defecto cuando el BOE publique el nombramiento, para lo que tiene diez días de plazo. A partir de ahí se acabarán las conjeturas y las especulaciones: Pérez Llorca será el nuevo president y tendrá que pisar el acelerador para hacer frente a los retos que el Gobierno valenciano tiene por delante. Y entre los que se incluye, por cierto, la composición de su Consell.

Antes de eso, o en paralelo, Pérez Llorca está obligado a reforzar el área de Presidencia de la Generalitat, el anillo más cercano al jefe del Consell. Es lo que se conoce como la sala de máquinas del Palau, la parte esencial del engranaje que impulsa la acción del Gobierno y que, además, debe de ocuparse de poner en valor la figura del president de la Generalitat. Dos tareas muy distintas entre sí, y que en la etapa de Gobierno de Carlos Mazón no siempre se distinguieron con acierto.

El Consell nombrado en 2023 hizo bandera de lo que algunos bautizaron entonces como una suerte de operación bikini para eliminar grasa de la administración. Ese Ejecutivo suprimió altos cargos y asesores, y adelgazó tanto el equipo de Presidencia que, a juicio de algunos altos cargos consultados, la capacidad de reacción del núcleo duro del president se quedó más que reducida.

Pérez Llorca trabaja en un diseño muy distinto para el núcleo duro del Consell. Sin descartar la aparición de una conselleria específica de Presidencia, lo que el dirigente popular tiene claro es que el equipo más cercano al president ha de ser más amplio, con variedad de roles y perfiles, más vertical y con más capacidad para influir en la acción de todo el Consell y para poner en valor al propio jefe del Consell.

El núcleo duro de Mazón estaba formado por cuatro secretarios autonómicos, Santiago Lumbreras (Relaciones Institucionales y Transparencia), José Manuel Cuenca (Gabinete del President y Comunicación), Cayetano García (Presidencia) y Pablo Broseta (Representación ante la UE y las CCAA). Un esquema horizontal de reparto de funciones que podría dejar paso a uno más vertical, con una figura justo por debajo de la del president que asumiera bastante más cuota de poder que el resto.

En el imaginario de lo ocurrido en la Comunitat, perfiles como el que supuso en su día el de Ana Michavila en la primera legislatura de la presidencia de Francisco Camps, o de tono más político como el que representa Miguel Ángel Rodríguez para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sobre la mesa de Pérez Llorca hay diversos esquemas, pero en todos ellos aparece la necesidad de reforzar el área de Presidencia, y de diversificar algunas de las competencias que llevaban los secretarios autonómicos citados, con especial mención al área desarrollada por Cuenca, sobrecargado de funciones y responsabilidades mucho más allá de lo recomendable –y aún así saliendo airoso en la mayoría de ocasiones-. «Hace falta un killer», se ha comentado en alguna ocasión respecto a la etapa que ya finaliza.

Entre los ejes de la acción que se atribuirá a Presidencia, y probablemente como un área propia y separada del resto del Consell, la encargada de gestionar el día a día de la labor del jefe del Consell. Un engranaje delicado, que gestione el día a día del nuevo presidente, tanto por lo que a su agenda se refiere –tan importante es con quién se reúne como cuándo hacerlo y con quién no hacerlo- como a los ejes de su discurso y la prioridad de su acción política. Áreas que confluyen en una figura, pero que son distintas entre sí. El president representa por sí mismo una pieza a la que poner en valor, más allá de que encabece la composición del Gobierno. Necesita un equipo propio, y también piezas que formen parte del engranaje con la acción del Consell.

Las fuentes consultadas por este diario consideran que del éxito de la composición del área de presidencia depende el éxito de la gestión de Pérez Llorca, casi más que de la acción del propio Gobierno. «Hay mucho conseller bueno, y poco equipo de Presidencia», resume un veterano del partido. El nuevo president contará previsiblemente con un equipo de altos cargos significativamente más elevado que el actual, en el que el área de Comunicación también tendrá un peso específico elevado.

Las líneas básicas están trazadas. El nuevo Consell no puede salirse de la reconstrucción tras la dana, de la misma manera que debe aprovechar la nueva etapa para superar lo ocurrido el 29-O, y poner el foco en la recuperación. Pérez Llorca tiene sólo unos meses para demostrar el giro a la acción de su Gobierno. No caben pruebas ni fallos. Sabe que se la juega si pretende ser el cartel electoral de su partido en 2027. Su trayectoria de gestión pública se limita al Ayuntamiento de Finestrat, una localidad de menos de 10.000 habitantes. Asume ahora, si así lo logra el día 27, la gestión de una administración con 30.000 millones de euros de presupuesto, y el Gobierno sobre cinco millones de personas. Y sin margen de error.

Está por ver si para una tarea de esa dimensión sirven los mimbres que componen el actual Consell, si hay que cambiarlos por otros, o si hay que ampliar su número, que es otra de las opciones sobre la mesa del dirigente popular.