Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanfran Pérez Llorca, este martes en la sede parlamentaria del PP. J. Signes

El PP se encomienda a Pérez Llorca

El dirigente popular inicia hoy el camino para convertirse en el octavo president de la Generalitat

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:25

Comenta

Juanfran Pérez Llorca es el hombre del día. El secretario general del PP valenciano presenta hoy su candidatura para someterse al debate de investidura ... en Les Corts y ser elegido president de la Generalitat. El último de los 12 días de plazo previstos en el reglamento de la Cámara desde la dimisión de Carlos Mazón, el también síndic popular confirmará su disposición al cargo, o lo que es lo mismo, certificará que cuenta con los votos de los 13 diputados de Vox en la Cámara valenciana para ser elegido en primera votación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  3. 3

    Feijóo anuncia que Mazón también dimitirá como presidente del PP valenciano
  4. 4 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  5. 5

    Las obras de Pérez Galdós llegan a su cruce con Ángel Guimerà y complican más el tráfico en hora punta en Valencia
  6. 6 Caída a nivel mundial de X, Amazon y ChatGPT, entre otros, por 3 horas
  7. 7

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  8. 8 Rappel carga contra la hija de Encarnita Polo por la herencia: «¿Dónde está el dinero de los pisos que tenía?»
  9. 9

    El informe que cuestiona el SAIH culpa del impacto de la dana a la «desconexión y vacío» entre CHJ y AEMET
  10. 10 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El PP se encomienda a Pérez Llorca

El PP se encomienda a Pérez Llorca