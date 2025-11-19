El PP se encomienda a Pérez Llorca

Juanfran Pérez Llorca es el hombre del día. El secretario general del PP valenciano presenta hoy su candidatura para someterse al debate de investidura ... en Les Corts y ser elegido president de la Generalitat. El último de los 12 días de plazo previstos en el reglamento de la Cámara desde la dimisión de Carlos Mazón, el también síndic popular confirmará su disposición al cargo, o lo que es lo mismo, certificará que cuenta con los votos de los 13 diputados de Vox en la Cámara valenciana para ser elegido en primera votación.

Pérez Llorca ha convocado para este mismo día a los 40 diputados del grupo popular en Les Corts. Lo hace, previsiblemente, para comunicar que optará a presidir el Consell -será el octavo- y que, como consecuencia de ello, habrá que elegir un nuevo síndic del grupo parlamentario.

Este martes, un día después de la comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmaba lo esperado, que Mazón también abandonará la presidencia del partido «en las próximas semanas». La sucesión se tendrá que decidir en un congreso regional, sin fecha a la vista. Pero hasta entonces, la máxima responsabilidad orgánica recaerá en el secretario general del PP valenciano, que es... Juanfran Pérez Llorca.

De modo que el alcalde de Finestrat es el hombre elegido por el PP para reflotar la nave. Después de 13 meses de crisis política como consecuencia de la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó media provincia de Valencia y dejó a su paso 229 víctimas mortales, la salida de Mazón y la elección de Pérez Llorca -si se confirma el voto de los diputados del partido de Santiago Abascal- marca una nueva etapa en su partido, y especialmente, en el Gobierno valenciano.

Pérez Llorca tiene un año por delante para la vuelta a la situación. Como president, para poner distancia con lo ocurrido en la dana, dar más velocidad si cabe a la reconstrucción y tratar de recuperar la sintonía con quienes se vieron defraudados con la gestión del Consell el 29-O. Como líder del partido, para empezar a invertir los resultados que pronostican las encuestas que, pese a mantener la mayoría de la derecha en la Comunitat, vaticinan un batacazo notable de los populares valencianos.

El apoyo de Vox

Pérez Llorca fue propuesto por la dirección nacional de su partido como candidato a la investidura porque se daba por sentado que era la opción que mejor podía afrontar las negociaciones con ese partido, cuyo apoyo era imprescindible para retener la presidencia de la Generalitat y evitar la convocatoria anticipada de elecciones. El acuerdo alcanzado con Vox -que algunas fuentes sitúan hace ya varios días, pese a las declaraciones públicas que se hacían de las negociaciones- certifica esa capacidad de diálogo con los de Abascal. Otra cosa es, claro está, que el apoyo de esta formación obligará al PP valenciano a certificar concesiones en materias vinculadas al rechazo a las políticas del Pacto Verde Europeo, a la inmigración ilegal y, en definitiva, a enfrentarse «con todo» al Gobierno de Pedro Sánchez.

Pérez Llorca asumirá esos postulados, en la línea en que también lo hizo Mazón las semanas previas a que Vox votara a favor de los presupuestos de la Generalitat para 2025. No se espera que el partido de Abascal solicite volver a formar parte del Gobierno valenciano, a la vista de lo exitoso que le viene resultando la decisión de verano de 2024 de abandonarlo.

Feijóo señala a Mazón

Mazón anunció el 3 de noviembre su dimisión como president de la Generalitat. No lo verbalizó, pero su partido entendió de forma unánime que esa salida llevaría aparejada la de la presidencia regional del PP. El aún president quería dar un paso al lado, y lo da con todas las consecuencias.

Pese a ello, Feijóo ha querido señalar este martes que sí, que Mazón también dejará la presidencia del PP valenciano. Los estatutos del partido dejan meridianamente claro que en un caso como éste, la presidencia recae de forma interina en el secretario general, que es el número dos del partido.

Pérez Llorca tendrá en este caso una responsabilidad no menor. La convocatoria del congreso regional debe ser validada por la dirección nacional -pese a la insistencia, de nuevo ayer, de Paco Camps por la convocatoria de ese cónclave-. Y está por ver en qué momento de 2026 podrá abordarse esa convocatoria. «Me notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas espero que, una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido», manifestó Feijóo este martes.

Un nuevo Consell

Si la elección de Pérez Llorca sigue el guion previsto, en pocas semanas asumirá la presidencia de la Generalitat. Y entre sus primeras decisiones figura sí o sí l de dar forma al nuevo Consell. Hasta la fecha el dirigente popular no ha dado una sola pista respecto a si mantendrá el Ejecutivo con la composición actual o si introducirá cambios, como parece probable. Porque todo hace suponer que el dirigente popular, considerado como la mano derecha de Mazón, tratará de mantener un equilibrio razonable entre la continuidad del actual equipo y algunos cambios que reflejen la apertura de una nueva etapa. Entre las novedades, tal y como ya avanzó este diario, la necesidad de reforzar el área de Presidencia de la Generalitat, a todas luces desasistida bajo el mandato de Mazón. Pérez Llorca necesita reforzar un equipo en el que habrá novedades significativas, tanto en número como en cuanto a las personas elegidas para asumir la sala de máquinas del Palau.

Pérez Llorca prepara novedades en la sala de máquinas del Palau de la Generalitat

El dirigente popular cuenta, por ejemplo, con el diseño de la remodelación sobre la que trabajaba Mazón poco antes de certificar su renuncia al cargo. Cambios en algunas carteras clave y la ampliación del número de consellerias, que hacen pensar que el aún president ya había asumido la necesidad de volver a ensanchar el Ejecutivo valenciano.

Del resultado de esas decisiones, de la capacidad para reconducir el rechazo social del último año y de volver a recuperar la iniciativa política, en definitiva, de la capacidad de saber pasar página de la dana sin dejar de poner todas las prioridades en la reconstrucción, dependerán muchas de las decisiones de futuro adoptar en el PP. Entre ellas, la del cartel electoral en las elecciones autonómicas de 2027. Génova no oculta sus preferencias por María José Catalá, casi tanto como la alcaldesa se empeña en descartarse. Si la gestión de Pérez Llorca consigue reactivar al partido en la Comunitat, y eso lo medirán las encuestas, las opciones del secretario general se dispararán.