Catalá y Pérez Llorca escenifican la sintonía necesaria para reflotar el PP valenciano

La primera reunión que Juanfran Pérez Llorca ha mantenido el día de ayer, que presentó su candidatura para convertirse en el próximo president de la ... Generalitat, fue con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Hay gestos que lo significan todo. Ese aval, el primero de todos los diputados autonómicos del PP, a la candidatura del dirigente popular simboliza, o debería hacerlo, la apertura de una nueva etapa.

Los dos, Catalá y Pérez Llorca, han calificado de positivo el encuentro y no han tenido problema en que se hiciera público. Es posible que incluso hayan puesto de su parte para que se conociera.

La alcaldesa representaba, y asi se reconoce de forma unánime, la opción que la dirección nacional del PP prefería para asumir las riendas del partido tras la dimisión de Carlos Mazón, aún a pesar de las reticencias que ella ha mostrado en todo momento. Los barones provinciales, y el propio Pérez Llorca, abordaron una opción alternativa que es la que ha acabado imponiéndose.

Catalá encarna el liderazgo del PP de la ciudad de Valencia. No sólo eso. Es también el símbolo más reconocible del PP valenciano más allá de la Comunitat. Su reunión con Pérez Llorca, el apoyo explícito a su candidatura para presidir la Generalitat, debe ser el inicio de una sintonía que en algunas ocasiones se ha echado en falta en el PP valenciano en los últimos dos años. Una falta de sintonía que ha contribuido a no hacer frente como tocaba a la tragedia de la dana. Y a atravesar en este momento una situación demoscópica delicada.

Pérez Llorca sustituyó a Catalá como secretaria general del PP valenciano tras las elecciones autonómicas y municipales de 2023. El nombre de la alcaldesa sigue sonando como opción electoral a la Generalitat para 2027. Pero el que, si Vox no da la sorpresa, se convertirá en president en los próximos días es Pérez Llorca. De la afinidad que demuestren ambos dependerá que el PP valenciano llegue en la mejor disposición posible a los próximos comicios. Y eso servirá para las autonómicas y para las locales.

Los populares, alicantinos, castellonenses y valencianos, escenificaron de manera contundente la intención de pasar página después de un año brutalmente tenso por la presión exterior que ha desgastado la 'pax romana' instaurada orgánicamente tras la llegada de Mazón a la presidencia del PPCV en 2021 y, sobre todo, después de su victoria en mayo de 2023.

En los últimos comicios autonómicos, los populares obtuvieron 40 escaños, que en octubre de hace un año parecían rondar el medio centenar y, por tanto, la mayoría absoluta. La dana socavó esa pujanza. En la última encuesta publicada por este periódico, el PP se sitúa en 33 diputados con Vox al alza y la izquierda expectante, pero por debajo a causa del escaso fuelle del PSPV, que pide elecciones a sabiendas de que los populares buscan ganar tiempo para reflotar sus fortalezas. Entre otras cosas, para eso Pérez Llorca cobra protagonismo.

En Les Corts fueron despejándose dudas. Se confirmó quién será el síndic del PP, Nando Pastor, tal y como publicó este periódico. Pérez Llorca oficilizó en el Registro del parlamento su candidatura. Tras la reunión previa y exclusiva con María José Catalá, se celebró otra con el resto de los diputados del PP en Les Corts, con algunas excepciones, la propia Catalá y el todavía jefe del Consell, Carlos Mazón, que será a quien sustituya Pérez Llorca si logra el apoyo de Vox en Les Corts. Encaje de bolillos y boletos políticos.

Hacia las 11.45 horas, Pérez Llorca compareció después de reunirse durante una hora con los miembros del grupo. Allí se anunció la portavocía de Pastor y los diputados rubricaron la candidatura de Pérez Llorca, que aseguró sentirse «capacitado y capaz de sacar esto adelante». Lo primero que ha asegurado es que no tiene «nada firmado». O sea, nada pactado previamente con Vox. Cosa de la que posteriormente han dudado los partidos de izquierdas.

Pérez Llorca afirmó tener la intención de alcanzar la presidencia y dotar de continuidad las políticas del PP en el Consell, y «tender puentes que se han roto de diálogo y de entendimiento con otras administraciones».

«Para mí eso es lo más importante y en eso voy a trabajar», «restablecer los puentes rotos» con el Gobierno central de cara a que la reconstrucción tras la dana avance con más rapidez. Lo tiene complicado, a tenor de la bienvenida que le ha dado el síndic del PSPV, José Muñoz.

No lo ve igual Pérez Llorca, obviamente, quien explicó que presenta su candidatura, en primer lugar, porque así lo ha querido Génova. Muy conveniente la aclaración de que la dirección nacional avala su intención de suceder a Mazón, con quien aseguró haber hablado «varias veces por teléfono» en los últimos días. Distancias siderales con el todavía president de la Generalitat, que se mantendrá en el puesto hasta que se fije una fecha para la investidura. Pérez Llorca indicó la fecha la determinará la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, aunque luego admitió que el día será determinado por la Mesa de Les Corts, en la que el PP (o sea, él, que está al frente del partido) tiene mayoría absoluta.

El candidato no quiso dar explicaciones detalladas «porque ahora estamos en el tema de la candidatura», pero deslizó que «alguna cosa cambiará» en el Consell con su llegada. O sea, que habrá salidas y entradas en el Gobierno valenciano. Quien piense que el todavía alcalde del Finestrat llega al Palau de la Generalitat para irse sin intentar dejar su huella es probable que pronto se lleve una sorpresa.

Órbita de José Císcar

De momento, deja el grupo parlamentario en manos de Pastor, que desplegó un importante catálogo de alabanzas, elogios, agasajos y halagos en torno a la figura del candidato a la Generalitat y antecesor en el puesto de síndic del PP. Pastor no es de la familia zaplanista. Si acaso, su ADN está más próximo al estilo y la influencia gestada por José Císcar, ex vicepresidente de la Generalitat, también en la misma órbita que el propio Pérez Llorca. Alicantinos, pero fronterizos con la provincia de Valencia, una franja de este a oeste de la Comunitat (La Vall d'Albaida, Alcoià, Comtat y Marina Alta) con sus propios códigos, tanto en el PP como en el PSPV.

«Lo primero que quiero hacer es agradecer el nombramiento por la enorme responsabilidad y el enorme reto que deja Juanfran en mis manos», indicó el nuevo portavoz popular.

Pastor recalcó que es el síndic «del partido político más importante de la Comunitat, del partido político que hace dos años ganó las elecciones autonómicas». También quiso subrayar que su reto «todavía es mayor porque mis dos predecesores durante esta legislatura, Miguel Barrachina y Juanfran Pérez Llorca, pues han sido los dos, cada uno con su estilo, cada uno con sus formas, cada uno con sus maneras, dos síndicos como la copa de un pino».

En el capítulo de buenas palabras y buenas maneras, muy del estilo clásico de Pastor, el síndic manifestó estar «a tope» de ilusión y se comprometió a «seguir de la mano, la estela que nos deja Pérez Llorca, el sabor que ha dejado en el grupo, y más allá del grupo, en Les Corts».

«Estoy seguro de que también, aun siendo presidente seguirá mirándonos, seguirá tendiéndonos la mano, seguirá hablando con nosotros, seguirá dándonos consejos, y eso, pues, a uno también le tranquiliza de cara a la labor que que hoy empezamos», señaló Pastor sobre Pérez Llorca, en un discurso de convencimiento sobre que el candidato alcanzará la Presidencia de la Generalitat, ocupada ahora mismo por un Carlos Mazón sobre el que nada dijo Pastor.

Gestora o congreso

¿Y en el partido? La salida de Mazón de la Presidencia de la Generalitat va acompañada también de su adiós al liderazgo del PPCV. Sin embargo, Pérez Llorca no quiso avanzar lo que ocurrirá en términos orgánicos. Primero el uno y después el dos, quiso zanjar. Catalá, por su parte, señaló inicialmente que apuesta «claramente por una gestora. Es lo que ha dicho el PP a nivel nacional, es lo que va a pasar y creo que, además, es una decisión muy acertada».

No obstante, la alcaldesa de Valencia quería señalar que se hará lo que digan en Génova, ya sea una gestora o un congreso, lo que finalmente se considere con el objetivo de recuperar la pujanza del PP previa a la fatídica tarde del 29 de octubre de 2024.