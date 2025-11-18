PP y Vox inician la cuenta atrás para investir a Pérez Llorca

La comparecencia de Carlos Mazón este lunes ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, en la que no ... ha salido del guion que ha venido siguiendo hasta la fecha sobre la gestión de la dana, marca de forma definitiva el inicio de la cuenta atrás para que Juanfran Pérez Llorca sea elegido nuevo president de la Generalitat. El primero de esos pasos, el de la presentación formal de la candidatura al debate de investidura en Les Corts, tenía un plazo de doce días. Este martes se cumple el undécimo. Y aún así, todo apunta a que populares y voxistas tienen prácticamente cerrado el acuerdo.

De hecho, lo único que falta por concretar es el momento en el que se haga público ese pacto. Este lunes, con la comparecencia de Mazón, ambos partidos han entendido que no habría sido oportuno que se produjeran novedades que aportar a la negociación. Con todo, algunos de los portavoces de la izquierda que han intervenido en la comparecencia de Mazón han realizado alguna pregunta al president de la Generalitat sobre el papel de Pérez Llorca en la gestión de la dana, un intento obvio de mezclar al dirigente popular con ese asunto ahora que el acuerdo entre PP y Vox para su investidura parece cercano.

Abascal: «No hay novedad»

Las noticias que se han ido conociendo en los últimos días señalaban que los contactos iban por buen camino. Como ejemplo, el planteamiento de Santiago Abascal la semana pasada en el pleno del Congreso, al plantear «diques y presas» para minimizar el riesgo de riadas en la Comunitat, y la respuesta positiva de la dirección del PP. «Estamos de acuerdo», dijo Miguel Tellado.

Abascal, este lunes, ha señalado que su partido va a exigir al Consell «que se enfrente con todo al Gobierno de Pedro Sánchez» y que reclame la construcción de obras hidráulicas y de presas que impidan que la tragedia de Valencia «se vuelva a producir». Abascal ha aseverado que «no hay novedad», y que Pérez Llorca está en conversaciones «en estos momentos» con los equipos de la formación que preside. Al respecto, espera poder dar noticias «muy pronto sobre si esas negociaciones avanzan o no».

El grupo popular tiene hasta las 23.59 horas de este miércoles para formalizar la candidatura de Pérez Llorca a la investidura como nuevo president de la Generalitat. El entorno del dirigente popular apunta que sólo se formalizará esa candidatura en el caso de que el acuerdo esté cerrado, cosa que, a estas alturas, parece el escenario más probable.

Abascal asegura que su partido exigirá al nuevo Consell que «se enfrente con todo al Gobierno de Pedro Sánchez»

Presentada esa candidatura, y otras si las hubiere, la presidenta de Les Corts Llanos Massó tendrá que valorar cuál de todos los aspirantes que hayan anunciado su intención de optar a la investidura cuenta con más apoyos. El jueves, día 20, la Mesa y la Junta de Portavoces de Les Corts se reunirán para poner fecha al debate, que podría producirse a partir del lunes día 24 y como muy tarde el viernes 28 de este mismo mes de noviembre.

El único día que parece improbable que se produzca ese debate es el martes día 25, por la presencia en Valencia de los Reyes con motivo de la entrega de los Premios Rey Jaime I. De hecho, una de las incógnitas de ese acto pasa por la presencia en él del president de la Generalitat. Si el debate de investidura se celebra el lunes, y Pérez Llorca resulta elegido, ese martes sería virtual president de la Generalitat –porque probablemente el BOE no tendría tiempo aún de publicar el nombramiento. Y si no se publica el nombramiento del nuevo president, el titular de ese cargo seguiría siendo Carlos Mazón. Y en algunos ámbitos se considera que esa foto, en pleno proceso para abrir un nueva etapa al frente de la Generalitat, podría no ser la más oportuna. Pérez Llorca ha trasladado a sus más cercanos que si para ese día aún no es presidente, no acudirá al acto.

Buena sintonía

El pasado viernes, a través de un tuit, Pérez Llorca confirmaba que había mantenido una reunión con Vox «buscando un pacto de investidura. Ha habido buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo por responsabilidad con la reconstrucción, una cuestión de máxima prioridad para ambas formaciones. Seremos muy transparentes cuando haya novedades relevantes», detalló.

Algunas fuentes, de hecho, señalan que el acuerdo con el partido de Abascal ha sido prácticamente más sencillo que obtener el visto bueno del PP de Núñez Feijóo, receloso todavía de la maniobra de los tres presidentes provinciales, junto al propio Pérez Llorca, dirigida a encauzar la sucesión de Mazón antes incluso de que la dirección nacional del partido pudiera tomar cartas en el asunto. Esa desconfianza, superada sobre el papel el día que Feijóo confirmó a Pérez Llorca como candidato a la investidura, podrían mantenerse por lo que se refiere al cartel electoral de 2027. ABC explicaba en su edición de este lunes que la elección del secretario general del PP valenciano como candidato a la investidura sería sólo para esta legislatura, y detallaba la persistencia de las tensiones de la dirección nacional del partido con el 'sector mazonista'.

De hecho, si logra superar la investidura, la gran incógnita para el nuevo president será si después del año y medio de mandato -las elecciones autonómicas serán, si no hay adelanto, en mayo de 2027- que le quedará por delante es si tendrá el apoyo de su partido para ser el candidato a la reelección cuando lleguen esos comicios. La calle Génova no ha ocultado nunca su debilidad por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a pesar de todas las veces que ésta ha insistido en su voluntad de seguir en la alcaldía de Valencia y de optar a la reelección.

Pérez Llorca está citado a declarar ante la jueza de Catarroja como testigo este próximo viernes por las llamadas del 29-O

Mucho antes de eso, este próximo viernes, Pérez Llorca está citado a declarar como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana. Si el acuerdo PP-Vox fructifica, el también alcalde de Finestrat acudirá a esa cita pocos días antes de someterse a la investidura. Tras la publicación del nombramiento llegará la hora de tomar posesión y de nombrar Consell. Las fuentes consultadas ven probable que haya cambios en el Gobierno valenciano.