Pérez Llorca, tras declarar ante la jueza de la dana: «Es muy importante para los valencianos que esta investigación se resuelva cuanto antes»
El candidato a suceder a Mazón como president de la Generalitat asegura estar centrado en preparar su posible investidura
Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:27
Juanfran Pérez Llorca ha manifestado a su salida del juzgado de Catarroja tras declarar como testigo en la causa de la dana que ha intentado ... aportar su granito de arena a la investigación, un procedimiento judicial sobre el que ha dicho que «es muy importante que se resuelva cuanto antes».
Además, el candidato a suceder a Mazón en la presidencia de la Geeralitat ha asegurado que está «muy centrado» en su investidura.
