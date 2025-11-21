Mazón a Llorca a las 19.57 horas el día de la dana: «Ha habido problemas en municipios de La Ribera»

El único candidato a presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acudido este viernes al juzgado de Catarroja para aclarar su relación con ... Carlos Mazón el día de la dana. No es un momento agradable para el líder popular que ha esquivado a la prensa al entrar por el garaje de las instalaciones. De esta forma evita también las fotografías.

El síndic popular ha sido interrogado por las llamadas que cruzó el día con la consellera Salomé Pradas. Fueron a las 18.57 (perdida), 18.58 (saliente) y entrante (18.59 horas), según el listado que aportó la dirigente. Fueron apenas unos segundos, no más de 25 entre las dos llamadas. Llorca estaba esa mañana en Alicante donde había acudido a la firma de un convenio. Por la tarde, tenía una cita médica. «En una cafetería vi las imágenes de un municipio inundado y por eso la llamé». El dirigente popular recuerda que las imágenes eran de Utiel.

«La llamé y no me atendió. Luego nos cruzamos llamadas. Y en una me dijo que no me podía atender »que estaba en L'Eliana y tenía muchísimo trabajo«. »No puedo; tengo lío«, recuerda que le dijo la responsable de Emergencias.

A las 18.57 horas, Llorca llamó al presidente Mazón. No fue más de un minuto y medio. El presidente no le indicó dónde estaba en ese momento. Las declaraciones de Mazón y de Vilaplana llevan a pensar que entonces quizá estaban dialogando en la puerta del parking del Parterre tras la comida en El Ventorro. «Lo hice porque yo tengo función orgánica en el PP y como alcalde tenemos esa deferencia, ese sensibilidad de llamar a los ediles para ver cómo va y por eso queríaque me diesen un poco de información».

El presidente Mazón le comentó que por la mañana había habido problemas en municipios de La Ribera. «Fue una conversación muy rápida». Le pareció bien -según ha señalado- que hiciera una ronda con alcaldes nuestros para ver la situación en los municipios afectados.

La magistrada ha llamado la atención acerca de esa confluencia de llamadas entre Llorca, Pradas y el presidente en apenas unos minutos. «Pradas no me dijo que no podía contactar con Mazón». Debió ser «una coincidencia», ha decladrad