Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro
Jorge Suárez, a espaldas de Mazón. LP

AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»

El juzgado recibe la llamada íntegra entre Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, y el validador del SMS

A. Rallo
Pablo Alcaraz

A. Rallo y Pablo Alcaraz

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:12

Comenta

El envío del Es Alert se produjo a las 20.11 horas. La jueza sostiene que el SMS de alerta fue tardío y, además, el contenido fue erróneo, lo que imposibilitó que los ciudadanos adoptaran medidas de autoprotección. Los minutos anteriores fueron de enorme tensión en la Sala de Emergencia de l'Eliana donde se adoptaban las decisiones de la gestión de la emergencia.

La conversación clave para el envío del Es Alert

Unos minutos antes se produce una comunicación entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el operario Miguel M. En esa llamada de teléfono, Suárez, el funcionario de mayor alto rango al frente del operativo, traslada las indicaciones para que el empleado valide el mensaje que se va a enviar a todos los móviles de la provincia.

Ahí se rechazó el primer mensaje, el que estaba en castellano y en inglés. Y, a continuación, se dio el visto bueno al segundo, el denominado 708. En este caso, en castellano y valenciano. «¿Lo apruebo?», se escucha al profesional. «Sí, sí, adelante».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  6. 6

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  7. 7 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  10. 10 Marta Sánchez revoluciona las redes con unas fotos virales en las que su rostro está totalmente cambiado: «Ni la IA es capaz de reconocerla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»

AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»