AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal» El juzgado recibe la llamada íntegra entre Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, y el validador del SMS

El envío del Es Alert se produjo a las 20.11 horas. La jueza sostiene que el SMS de alerta fue tardío y, además, el contenido fue erróneo, lo que imposibilitó que los ciudadanos adoptaran medidas de autoprotección. Los minutos anteriores fueron de enorme tensión en la Sala de Emergencia de l'Eliana donde se adoptaban las decisiones de la gestión de la emergencia.

La conversación clave para el envío del Es Alert

Unos minutos antes se produce una comunicación entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el operario Miguel M. En esa llamada de teléfono, Suárez, el funcionario de mayor alto rango al frente del operativo, traslada las indicaciones para que el empleado valide el mensaje que se va a enviar a todos los móviles de la provincia.

Ahí se rechazó el primer mensaje, el que estaba en castellano y en inglés. Y, a continuación, se dio el visto bueno al segundo, el denominado 708. En este caso, en castellano y valenciano. «¿Lo apruebo?», se escucha al profesional. «Sí, sí, adelante».

