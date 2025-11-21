La jueza estudia pedir una fotografía del exclusivo reservado del Ventorro donde comió Mazón con la periodista

La declaración del dueño de El Ventorro ha dejado dos propuestas sobre la mesa de la magistrada. Algunas acusaciones han solicitado una fotografía o en ... su defecto un plano del restaurante donde se incluya el reservado donde comió Mazón y Vilaplana.

Se trata de un espacio en el segundo piso al que se accede por unas escaleras que pasan también por el primer piso donde está el comedor principal. En teoría, no forma parte del restaurante y no tendría, por tanto, licencia. «Es parte del apartamento de su hijo, pero yo lo destino a clientes habituales y amigos», admitió.

La jueza ha señalado que lo resolverá en un auto, pero de sus explicaciones a los letrados durante la declaración del testigo parece que se inclina por acordarlo. La descripción del espacio, por sus reducidas dimensiones, ha generado dudas acerca del testimonio de la periodista Maribel Vilaplana de que no escuchó nada de lo que hablaba Mazón en sus conversaciones telefónicas.

El restaurador ha lamentado la presión mediática sobre su familia y el negocio del restaurante donde se han organizado incluso protestas contra el presidente Mazón. Por ese motivo no ha mostrado disposición a aportar de manera voluntaria imágenes de esa estancia. Pero finalmente, ante las peticiones de letrados y la posición de la magistrada, ha cambiado de opinión. También resulta obvio que los clientes que son atendidos en ese lugar pudieran hacer una imagen y distribuirla. No parece un espacio de absoluta privacidad como podría ser un domicilio.

El otro asunto sobre el que se resolverá más adelante es la solicitud de la factura que se envió al Partido Popular. Pero alguna acusación también ha añadido la necesidad de conocer la comanda, es decir, la comida que no figura en la factura. El Ventorro, según su propietario, no trabaja con tickets de caja, elemento que hubiera sido de gran utilidad para conocer la hora de finalización de la reunión.