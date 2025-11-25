Gourlay vuelve de Singapur con el visto bueno para hacer dos fichajes El CEO de fútbol del Valencia regresa de su reunión con Kiat Lim para traer jugadores cedidos en invierno, preferiblemente un delantero y un central, mientras sigue trabajando en reorganizar la secretaría técnica tras la salida de Miguel Ángel Corona

El Valencia, aunque no lo parezca, no se detiene y sigue trabajando. ¿En qué? Sólo ellos lo saben, pero lo que sí es conocido es que la agenda de Ron Gourlay tampoco conoce los parones de selecciones. El CEO de fútbol del Valencia se reunió hace unos días con Kiat Lim —se desconoce si con Peter también— en Singapur, fruto de un viaje exprés en el que según ha podido saber este periódico, se trataron dos principales melones: el mercado de fichajes de invierno y la reestructuración de la secretaría técnica tras la salida de Miguel Ángel Corona.

El escocés, que ya estuvo de regreso a tiempo para estar presente en el palco de Mestalla durante el derbi contra el Levante, se reunió con el actual presidente de la entidad, al que le trasladó la necesidad de hacer un par de refuerzos a partir del 2 de enero, que es cuando se abre la ventana invernal de traspasos. Las directrices desde Meriton son claras: sí, pero que encajen en el Fair Play Financiero. Y para ello, debe haber salidas. El favorito es Eray Cömert, ya que el central suizo apenas cuenta para Carlos Corberán y, por tanto, se le buscará una salida en el mercado de invierno.

A partir de ahí, hay dos prioridades para los refuerzos: un central zurdo, y un delantero. Ambos llegarían cedidos, por supuesto. José Manuel Copete no ha terminado de convencer —aunque está mejorando su rendimiento en los últimos partidos— y el físico de Mouctar Diakhaby empieza a ser cuestionable con sus constantes lesiones. Es por ello que el Valencia necesita un zaguero de garantías que pueda hacer buena pareja con César Tárrega, e incluso, elevar el nivel de la defensa para en caso de que sea necesario, que el cuerpo técnico pueda apostar por una línea de tres atrás.

El delantero es otro punto de inflexión, ya que pese a que Hugo Duro se reivindicó con su golazo de chilena ante el Levante, la losa de las malas cifras ofensivas de Lucas Beltrán —sigue sin haber marcado o asistido con el Valencia todavía— está dejando un déficit ofensivo que se ha incrementado con la bajada de rendimiento de un Arnaut Danjuma que lleva más de un mes sin aportar algo arriba. La mejoría en la medular de Pepelu y André Almeida, junto con la recuperación de Filip Ugrinic, ha hecho que se descarte incorporar otro mediocentro, ya que se confía en lo que hay ahora mismo en plantilla. Las bandas, con Luis Rioja, Diego López, Danjuma y Largie Ramazani, que ultima su recuperación para llegar contra el Rayo Vallecano, están teóricamente cubiertas, igual que los laterales con José Luis Gayà, Jesús Vázquez, Thierry Rendall y Dimitri Foulquier.

Así que conforme el calendario de 2025 llegue a su fin y en las oficinas del Valencia se tomen las uvas —o lo que sea tradición en Singapur—, se pondrán manos a la obra para encontrar acomodo para Cömert y poder abrir hueco en el Fair Play Financiero para traer los dos refuerzos que llegarían cedidos. Más allá del dorsal 24 que dejaría libre el suizo, el club cuenta con dos fichas más libres, el '2' y el '6', además de la posibilidad de traer algún futbolista joven menor de 23 años que pueda ser inscrito con ficha del filial para hacer la triquiñuela.

Por otro lado, Gourlay también estudia junto a su equipo de trabajo la reestructuración de la secretaría técnica del Valencia después de la marcha de Corona al Panathinaikos griego. El escocés plantea varios escenarios, como la contratación de un sustituto para el puesto de director deportivo, o la eliminación de esta figura para repartir las competencias entre los diferentes miembros de la secretaría técnica, incluyendo los scouts y analistas. Aunque, como se fue viendo ya durante el verano, la voz de Corberán y el propio Gourlay tendrán mucho poder en este Valencia.