El 'efecto Danjuma' se diluye en noviembre

Si hay un futbolista que había estado destacando en este Valencia, ese era Arnaut Danjuma. El delantero neerlandés aterrizó en el mercado de fichajes de verano procedente del Villarreal, a coste cero y con el club prometiendo un porcentaje de futura venta a los castellonenses además de bonus por rendimiento y objetivos, y rápidamente se asentó como la estrella ofensiva del equipo dirigido por Carlos Corberán.

En su tercer partido como valencianista, 'La Cobra' picó por primera vez y anotó un gol que sirivió para llevarse la victoria y los tres puntos en Mestalla ante el Getafe a finales de agosto. La afición valencianista disfrutó con el jugador de Países Bajos, que demostraba con una rápida e imparable carrera su velocidad y su acierto a la hora de definir de cara a portería. Un tipo de futbolista que el Valencia no había tenido en los últimos años y que falta le hacía a la plantilla para pelear por algo más que evitar el descenso.

A finales de septiembre, enlazó dos jornadas consecutivas marcando gol, primero ante el Espanyol y luego ante el Oviedo, aunque ninguno de los dos partidos terminó con victoria valencianista. El empate en Cornellà y la derrota ante los asturianos dieron comienzo a una debacle de resultados que cuestionó al cuerpo técnico y al vestuario. De hecho, Danjuma fue protagonista ante el Oviedo, puesto que con 1-0 en el marcador tras su gol, pudo firmar un doblete pero falló su lanzamiento de penalti, y después, llegó la remontada visitante. El neerlandés, aquel día, fue muy autocrítico.

Ante el Girona, su exequipo, donde estuvo cedido la pasada temporada, dejó una asistencia, hasta ahora la única que ha repartido en Liga. Desde aquella participación de gol a principios de octubre, Danjuma no ha vuelto a aportar algo ofensivamente al Valencia en la competición regular. Sí pudo marcar y asistir en el partido de Copa del Rey contra el humilde Maracena, pero a efectos de esta estadística, el neerlandés lleva prácticamente dos meses enteros sin marcar o asistir en Liga.

Cinco jornadas consecutivas entre octubre y noviembre en las que el delantero de origen nigeriano ha sido incapaz de ver portería, mostrándose frustrado con sus oportunidades, y sobre todo y lo más preocupante, desconectado del juego del equipo. Más allá de las estadísticas, Danjuma, en sus primeros partidos en el Valencia, participaba mucho y la mayoría de jugadas pasaban por sus botas. Ahora, eso ha cambiado. En el derbi ante el Levante apenas tuvo protagonismo. De hecho, no terminó el partido y fue sustituido en el minuto 72, algo que no le sucedía desde la novena jornada ante el Alavés. El 'efecto Danjuma' se diluye y Corberán necesita reenganchar al neerlandés ofensivamente.