La sincera opinión de Jason sobre el Valencia: «Se están salvando por la campana y cuando juegas con fuego algún año va a pasar» El extremo gallego, ex del Levante y del club de Mestalla, habla desde Arabia Saudí de Meriton: «Es una pena, se venden jugadores y no compran»

Marc Escribano Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 09:51

David Remeseiro Salgueiro (A Coruña, 6-7-1994), conocido futbolísticamente como Jason, y que pasó tanto por el Levante como el Valencia, juega actualmente en el Al-Fayha de Arabia Saudí. A sus 31 años, el extremo gallego ha repasado en una entrevista con el Diario AS su carrera y su presente en oriente medio, pero destacan unas palabras que ha tenido al respecto de su etapa en el equipo de Mestalla.

«Es una pena, la verdad, porque ves que un club tan grande como es el Valencia, que esté pasando por estos años en caída libre. Año tras año está pasando lo que se está viendo, que se venden jugadores y no compran, y no te refuerzas al nivel que merece el club. Todos los años se está salvando un poco por la campana y cuando juegas con fuego algún año va a pasar», afirma Jason cuando le preguntan por la situación actual del Valencia.

Es más, el gallego no se queda ahí y continúa: «Espero que no, porque yo, aunque no haya tenido las oportunidades allí que me hubiese gustado tener, que me quedó esa espinita clavada de poder haber disputado un poco más allí, tengo un gran afecto al club. Esperemos que no pase lo que lo que puede pasar, evidentemente, porque sería algo fuerte, para el club, para la afición, para la ciudad... Que el Valencia descienda a Segunda División. Esperemos que cambie que cambie todo rápido».

Finalmente, Jason sueña con retirarse en su tierra. «Tengo un año más opcional aquí en Al Fayha. Pero como te digo, en el fútbol nunca sabes, mañana a lo mejor viene un equipo y te firma, o a final de año el club te dice que no cuenta contigo y te quedas libre, no sabes dónde vas a terminar después. No estoy cerrado a nada, sí que es verdad que en mi cabeza ronda la idea de terminar en el Deportivo de La Coruña, me gustaría poder volver, y si es en primera división pues mucho mejor. Esperemos que este año le salga todo bien, que Yeremay esté inspirado, y sería un sueño el poder cerrar un ciclo así», sentencia el ex del Valencia y el Levante.