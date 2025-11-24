Los pilares de la discordia

Ya están en Valencia. Nunca en la historia del club se habían exhibido dos vigas –inmensas eso sí– como si se trataran de dos delanteros ... de talla casi mundial. Faltó el bufandeo del público, pero tampoco eran horas y ya se sabe que todo lo que rodea a Meriton y sus promesas urbanísticas con la ciudad continúa y continuará despertando cierto escepticismo. Con la chapuza del Mundial 2030 ya ha habido bastante. De cualquier manera, la entrada a la ciudad de las susodichas vigas no pudo ser más triunfal, con cuatro coches de la policía local escoltando y advirtiendo con sus luces la llegada de dos larguísimos trailers tras casi tres días de viaje desde Arteixo (A Coruña). Para meter esos pilares de 38 metros y 30 toneladas de peso cada uno en el corazón del Nou Mestalla –entraron por la calle Doctor Nicasio Benlloch–, había que hacerlo lógicamente de noche y con todas las precauciones del mundo, por aquello de evitar cualquier susto en el tráfico, que precisamente en esa zona se las trae. Faltaba un cuarto de hora para la una de la madrugada de este lunes cuando asomó la particular comitiva por la rotonda que 'vigila' desde 2007 el estadio. Ya a primera hora de este lunes, manos a la obra. Cuatro grandes grúas se encargarían desde ese momento de efectuar a la descarga de esta primera entrega de los 50 pilares que servirán en un futuro para sostener el techado de 48.000 toneladas.

El Valencia, como no podía ser de otra manera, exhibe músculo. Las obras avanzan y lo que durante los primeros meses de este año se veía poco menos que como un bluf desde el punto de vista popular por la falta de personal –eso dio mucho juego– que se veía trabajando en la instalación, ahora los movimientos de esta envergadura rebaten en teoría esa corriente. La verdad es que cuando se montaba alguna visita protocolaria con motivo de la presencia de Kiat Lim o del paso por Valencia de José Manuel Rodríguez Uribes (CSD) o de Rafael Louzán (Federación Española de Fútbol) se llegaban a contabilizar más personas de la comitiva que los propios obreros de FCC.

Será el avance del Nou Mestalla uno de los argumentos de peso que exhibirá Kiat Lim en la próxima junta de accionistas. En ese estreno de Kiat como presidente ante los accionistas, de poco más puede presumir el hijo del dueño. La batalla deportiva parece que la tiene perdida de antemano porque la temporada para el equipo de Carlos Corberán se está desarrollando bastante lejos de lo que los aficionados habían llegado a imaginar este verano. Hasta ese 17 de diciembre –día de la asamblea–, todavía puede torcerse más la línea de actuación de un equipo que está cogido con pinzas, aunque al menos ha abierto algo de aire con los puestos de descenso.

De ahí que el recurso urbanístico es a día de hoy lo más fiable que puede lucir Meriton. Más aún cuando hay interés en adelantarse al calendario previsto. Hace dos semanas llegaron las placas, piezas de hasta 7 toneladas y unos 2 metros de longitud, un elemento base que sirve como anclaje al suelo para la posterior instalación precisamente de cada uno de esos pilares que ya han empezado a aparecer. Su instalación se inició el mismo día de su llegada, comenzando por la zona norte del estadio. Asegura el club, aprovechando este tirón, que próximamente llegarán más piezas y elementos clave para la instalación de esos 50 pilares de acero S355, así como de su izado. Les seguirán las torres de escalera y el anillo estructural que dará forma a la cubierta.