Uno de los dos pilares que llegaron, ayer en la parcela del Nou Mestalla. J. LUIS BORT

Los pilares de la discordia

Debate| El avance de las obras del Nou Mestalla servirá al Valencia para exhibir músculo en una junta de accionistas en la que se estrenará un desconocido Kiat Lim, que tiene todavía al equipo cogido con pinzas

Juan Carlos Valldecabres

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:47

Ya están en Valencia. Nunca en la historia del club se habían exhibido dos vigas –inmensas eso sí– como si se trataran de dos delanteros ... de talla casi mundial. Faltó el bufandeo del público, pero tampoco eran horas y ya se sabe que todo lo que rodea a Meriton y sus promesas urbanísticas con la ciudad continúa y continuará despertando cierto escepticismo. Con la chapuza del Mundial 2030 ya ha habido bastante. De cualquier manera, la entrada a la ciudad de las susodichas vigas no pudo ser más triunfal, con cuatro coches de la policía local escoltando y advirtiendo con sus luces la llegada de dos larguísimos trailers tras casi tres días de viaje desde Arteixo (A Coruña). Para meter esos pilares de 38 metros y 30 toneladas de peso cada uno en el corazón del Nou Mestalla –entraron por la calle Doctor Nicasio Benlloch–, había que hacerlo lógicamente de noche y con todas las precauciones del mundo, por aquello de evitar cualquier susto en el tráfico, que precisamente en esa zona se las trae. Faltaba un cuarto de hora para la una de la madrugada de este lunes cuando asomó la particular comitiva por la rotonda que 'vigila' desde 2007 el estadio. Ya a primera hora de este lunes, manos a la obra. Cuatro grandes grúas se encargarían desde ese momento de efectuar a la descarga de esta primera entrega de los 50 pilares que servirán en un futuro para sostener el techado de 48.000 toneladas.

