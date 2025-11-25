El superordenador cambia su predicción y vaticina cómo acabará el Valencia la temporada

A. Pedroche Martes, 25 de noviembre 2025, 00:26 Comenta Compartir

El Valencia CF ha vuelto a la senda de la victoria en LaLiga más de dos meses después. Los de Corberán no ganaban desde el 20 de septiembre. Aquel día vencieron por 2 a 0 al Athletic Club en Mestalla. El pasado viernes, un espectacular tanto de chilena de Hugo Duro hizo que los tres puntos del derbi valenciano se quedaran en la Avenida de Suecia. Más allá del triunfo, el conjunto dirigido por el técnico que Cheste certificó las buenas sensaciones que se vieron frente al Betis antes del parón de seleeciones. El centro del campo compuesto por Pepelu, Guerra y Almedia dotó de fluidez al juego del equipo. Gayà y Thierry se encargaron de dar la profundidad en los costados con Diego López y Danjuma tratando de intervenir más por dentro. Copete y Tárrega fueron un muro que el Levante no pudo derribar. Arriba, Beltrán se desgastó y Duro puso la garra y la genialidad a partes iguales.

Tras ganar, el Valencia se ha alejado de los puestos de descenso. En estos momentos marcha 15º con 13 puntos. Actualmente, el Girona es el equipo que marca los puestos de descenso y cuenta con 11 puntos. Los blanquinegros no están, ni mucho menos, alejados de la zona peligrosa de la tabla. Sin embargo, la victoria era muy necesaria. Muchísimo. La próxima jornada visitarán Vallecas, uno de los estadios más difíciles de la categoría. El Rayo contará con dos bajas muy importantes para este encuentro.

Las victorias a domicilio son la gran asignatura pendiente de Corberán como técnico 'che'. Desde su llegada en diciembre de 2024, únicamente ha conseguido dos triunfos ligueros lejos de Mestalla; ambos la temporada pasada. Volver de Madrid con los tres puntos supondría un soplo de aire fresco y la confirmación de que la dinámica es ascendente. De hecho, dependiendo de los resultados de otros encuentros, el Valencia podría pensar en engancharse a la lucha por Europa. ¿Qué dice la inteligencia artificial al respecto?

El superordenador de Opta, presentado por 'El post de DAZN' hace ya varias temporadas, ha actualizado su predicción sobre qué pasará con el Valencia de aquí a final de temporada. La computadora analiza hasta 10.000 veces todos los escenarios posibles teniendo en cuenta el histórico de los equipos, la situación actual, el power ranking (un sistema que analiza los resultados de las competiciones deportivas) y a partir de eso da un porcentaje sobre cómo terminará cada club de LaLiga.

La máquina vaticina que el Valencia acabará el curso como 14º. Únicamente avanzaría un puesto en la tabla. Le da un 16.62% de probabilidades de descender. Respecto a sus opciones de ir a Europa, el superordenador no se lo termina de creer. Le otorga un 2.98% de opciones de ir a la Conference League y un 1.38% de terminar en puestos de UEFA Europa League.

Todavía quedan muchos puntos en juego. La temporada es larga. Si bien es cierto que la prioridad ahora mismo pasa por salvarse, una buena dinámica de resultados puede cambiar totalmente el objetivo. La afición se había ilusionado este verano con las llegadas de jugadores como Danjuma, Santamaría, Ramazzani o Dani Raba. Sin embargo, la realidad del equipo es otra bien distinta a la de pelear con los grandes conjuntos de la categoría.