José Luís Gayà: «Sienta muy bien poder ganar un partido muy sufrido, y más siendo un derbi»

«Sienta muy bien poder ganar un partido muy sufrido, y más siendo un derbi, y son tres puntos importantes para nosotros», decía un poco ... más calmado el capitán del Valencia tras una sufrida victoria, y tras un partido que ha sido una auténtica guerra ante el rival de la ciudad.

En el vestuario se vivía un momento de alegría inmensa, después de volver a la senda de la victoria, tanto es así que José Luís Gayà, jugador con más experiencia en el equipo, se tomaba las cosas con humor: «Jugamos el lunes, y también encadenamos con un partido de Copa del Rey, entonces espero que el míster nos dé unos días libres».

Pero no todo eran risas. El capitán también se tuvo que sincerar sobre el descontento de la afición blanquinegra con él en sus últimos partidos: «Es parte del fútbol, es parte de los partidos, por suerte tengo una carrera muy larga aquí en este equipo. Es normal que haya momentos de decepción, y yo siempre voy a estar intentando defender el escudo cómo lo he hecho siempre, de la mejor manera posible». Además, aseguraba estar bien: «Estoy trabajando cada día como he hecho siempre».

Finalmente, también parecía quitarse una carga de encima: «La verdad que este grupo no se merecía todo lo que estábamos sufriendo».