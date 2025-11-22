Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gayà disputando un balón con Koyalipou EFE

José Luís Gayà: «Sienta muy bien poder ganar un partido muy sufrido, y más siendo un derbi»

«Es normal que haya momentos de decepción, y yo siempre voy a estar intentando defender el escudo cómo lo he hecho siempre, de la mejor manera posible», decía el capitán acerca de las duras críticas hacia él por parte de la afición en los últimos encuentros

Adrián Cambra

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:40

«Sienta muy bien poder ganar un partido muy sufrido, y más siendo un derbi, y son tres puntos importantes para nosotros», decía un poco ... más calmado el capitán del Valencia tras una sufrida victoria, y tras un partido que ha sido una auténtica guerra ante el rival de la ciudad.

