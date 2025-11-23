Hugo Duro, máximo goleador, pide recuperar sus galones
Lucas Beltrán se lió a puñetazos contra el respaldo de su butaca en el banquillo cuando fue sustituido por el delantero madrileño
Valencia
Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:05
La temporada pasada llevaba a estas alturas los mismos goles y nadie dudaba de que era el delantero centro del Valencia. Pero en ésta las ... cosas no están saliendo para Hugo Duro todo lo bien que el madrileño podía imaginar. Sobre todo porque ha perdido la condición de titular para Carlos Corberán, una situación que espera con goles finalizar. Hugo Duro es hoy por hoy el máximo goleador del Valencia con cinco dianas, cuatro de ellas y eso es lo que importa en la competición de Liga. El otro en Copa.
No es el Valencia un equipo que destaque precisamente por su facilidad anotadora. Sobre todo porque quien está ocupando desde las últimas cuatro jornadas la plaza de titular en la delantera es Lucas Beltrán. El argentino parece haber convencido a Corberán pero no al público. Ni un solo gol del delantero, aunque contra el Levante al menos tuvo una clara opción aunque su remate lo desvió en última instancia el guardameta.
A Hugo Duro no parece haberle sentado bien la suplencia. Contra el Betis se vio implicado en el tumulto final que hubo y frente al Levante también. Aún así, lo que importa a nivel de rendimiento del equipo fue esa chilena que dio los tres puntos en juego. Su gol le sitúa por delante de Danjuma, que suma también tres (más uno en Copa). Diego López lleva dos en Liga y uno en Copa.
Beltrán no se ha estrenado todavía. Al argentino se le vio rabioso también cuando fue sustituido. Nada más llegar a su asiento en el banquillo se lió a puñetazos contra el respaldo. Luego fue el primero en abrazar a Hugo Duro tras el gol.
