Cömert, la llave para abrir el mercado de invierno del Valencia El club declara transferible al central suizo con la intención de generar espacio en el Fair Play Financiero para reforzar el equipo en enero

Marc Escribano Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 10:11

Ron Gourlay ya ha regresado de su viaje a Singapur, donde se reunió con Peter Lim para tratar los temas de máxima actualidad del Valencia, entre ellos, la salida del ya exdirector deportivo del club, Miguel Ángel Corona, que se ha enrolado en las filas del Panathinaikos griego. El CEO de fútbol ha asumido todavía más galones a la hora de planificar la plantilla deportiva del club, especialmente de cara al importante mercado de fichajes de invierno que se acerca.

El Valencia, aupado tras la victoria en el derbi ante el Levante, sigue necesitando refuerzos en el mes de enero para tener un mejor equipo y poder soñar con algo más que una simple salvación. El empuje incesante de Mestalla no se diluye y eso hace que la entidad ponga ya su foco en la ventana que se abrirá del 2 de enero y cerrará el 3 de febrero, ambos inclusive, según reza al normativa oficial de LaLiga.

No obstante, el Valencia necesita generar más Fair Play Financiero, por lo que si quiere incorporar algún futbolista en esta próxima ventana de contrataciones, deberá dejar salir antes de que puedan entrar. Es por ello que en el club ya tienen claro que Eray Cömert es la llave que debe abrir y desbloquear el mercado de invierno. El central suizo, ya declarado abiertamente transferible, apenas cuenta para Carlos Corberán, habiendo participado en dos partidos de Liga como suplente, sumando 10 y 35 minutos respectivamente ante Alavés y Real Madrid, y porque se acumularon lesiones de varios compañeros de posición.

También disputó el partido de Copa del Rey ante el humilde Maracena, pero aquel anecdótico encuentro ante un rival de inferior categoría no debe servir de medidor para valorar la nula confianza que el cuerpo técnico está depositando en el heleno. Ya estuvo cerca de salir del club en verano, pero el jugador rechazó ofertas siendo consciente de que su contrato termina a final de temporada, en junio de 2026. Es por ello que el Valencia sabe que, en caso de sacarle en enero, no recibirá un traspaso a cambio, pero sí podrá liberar su ficha y ahorrarse su salario, lo que generaría espacio para acometer algún movimiento en invierno.

La prioridad de Gourlay pues, está clara. Sacar a Cömert nada más se abra el mercado de invierno, y después, buscar una oportunidad para reforzar al equipo. La defensa sería una prioridad, ya que si sale el heleno, el Valencia se quedaría únicamente con tres centrales en el primer equipo, con César Tárrega, Mouctar Diakhaby y José Copete, por lo que debería reforzarse con un zaguero que mejore al suizo. A partir de ahí, el Valencia tiene libres todavía dos fichas de primer equipo: el dorsal 2 y el número 6, además del 24 que dejaría libre Cömert.