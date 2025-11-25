Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Largie Ramazani, durante un entrenamiento con el Valencia. VCF

Ramazani aprieta para llegar al partido del Rayo

El extremo belga del Valencia ultima su recuperación para estar este lunes en Vallecas

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:53

El Valencia, con un ojo puesto ya en el mercado de invierno, sigue ejercitándose en la Ciudad Deportiva de Paterna preparando su próximo partido de Liga, el que le hará viajar hasta Madrid para medirse con el Rayo Vallecano el próximo lunes, a las 21 horas. El conjunto entrenado por Carlos Corberán se enfrentará con un rival de competición europea, ya que los de la franja llegarán con el cansancio acumulado de haber disputado el jueves la UEFA Conference League, ante el Slovan de Bratislava en Eslovaquia.

Para el compromiso en Vallecas, el Valencia está empezando a vaciar la enfermería. Ya en el último partido, el del derbi ante el Levante, el equipo blanquinegro recuperó en su convocatoria a Dimitri Foulquier y Filip Ugrinic, y ahora el objetivo es poder contar con Largie Ramazani y Mouctar Diakhaby, que son los dos futbolistas que siguen recuperándose de sus dolencias musculares.

El extremo belga es el que más opciones tiene de llegar contra el Rayo Vallecano, ya que este mismo martes ha vuelto a repetir en la sesión grupal, aunque de manera parcial, sin completar el ejercicio entero. Esto va acercando al ex del Almería a su regreso a una convocatoria, ya que se ha perdido las últimas cinco jornadas de Liga por una lesión muscular en el cuádriceps que sufrió en un entrenamiento a mitades del mes de octubre.

Por su parte, Diakhaby, continúa en una buena progresión de su rehabilitación y tiene unos plazos todavía de unos diez días para volver a estar con el grupo, por lo que podría regresar para el siguiente partido, el del Sevilla, aunque entre medias estará el compromiso de Copa del Rey ante el Cartagena.

