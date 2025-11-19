Esto es lo que debes hacer para evitar que Hacienda se quede con una parte del premio si te toca la Lotería de Navidad Existe un modo de reducir el pago de impuestos en caso de que el boleto esté premiado

Se acerca el último mes de 2025, y con él se aviva el sueño de millones de españoles. El invierno se instala en nuestro país y las calles empiezan a impregnarse de la esencia navideña que trae consigo el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Con el tradicional sorteo del 22 de diciembre a la vuelta de la esquina, las administraciones ya registran un aumento en la compra de décimo mientras se incrementan las expectativas con el ansíado Gordo.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Salir ganador de uno de los grandes premios tiene consecuencias, entre ellas el porcentaje que hay que abonar a la Agencia Tributaria. Según el premio obtenido, los ciudadanos deben entregar un procentaje a la Administración Pública en concepto de impuestos.

Cierto es que esto no es ninguna novedad. Ahora bien, algo que si es desconocido por muchos es que existe un truco para evitar pagar grandes cifras en impuestos aunque no es posible ahorrarse la totalidad del pago.

Para evitar pagar gran parte del impuesto de salir premiado en la Lotería de Navidad, la clave está en contratar un seguro por décimo que asegure en primera instancia la totalidad de la cantidad obtenida.

En este caso, el coste de seguro es de 3 euros por cartón, por lo que no vale comprar un solo seguro para todos los cartones obtenidos. No obstante, es imposible no pagar impuestos.

Y es que la cantidad obtenida tendrá que ser incluida en la declaración de la renta. El porcentaje dependerá de la cantidad, pero en cualquier caso lo que sí se puede asegurar es quela retención no llegaría a los 72.000 euros que se cobrarían si no se tuviese el seguro.

En caso de no contar con el seguro del décimo, la Agencia Tributaria retiene hasta el 20% de los boletos premiados con una cantidad considerable. No obstante, los primeros 40.000 euros de la cantidad obtenida son eximidos de dicho porcentaje.