El emotivo anuncio de la Lotería de Navidad 2025: hay muchas formas de que te toque El Gordo

Este año, el anuncio se presenta como una auténtica historia de cuento de Navidad

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:26

Comenta

La Navidad no tiene una fecha de inicio concreta. Cada español lo inicia de una forma, con la vuelta del turrón al supermercado, colocando el árbol o el belén. Pero para otros muchos, el pistoletazo de salida lo marca la llegada del anuncio de la Lotería de Navidad, otro de los clásicos de esta época tan especial del año. Y ese día tan esperado ya ha llegado.

Este año, el anuncio se presenta como una auténtica historia de cuento de Navidad que demuestra que hay muchas formas diferentes de que te toque El Gordo: con la llegada de un hijo, un nieto, con salud o con un ascenso en el trabajo, entre otras.

La escena se desarrolla en un mercado navideño, lleno de gente con gorros de lana y puestos repletos de artículos festivos. Entre el bullicio, una mujer descubre un quinto premio encuadernado en un libro, un décimo premiado llama su atención. Su pareja, sin embargo, apenas le presta atención mientras ella decide investigar por qué alguien habría guardado aquel billete durante tanto tiempo.

Al analizarlo, descubre que se trata de un quinto premio de 1995. Llama a sus padres para preguntarles si saben algo, mientras todos se preguntan por qué alguien guardaría un décimo sin cobrar. «Es como tener un mensaje en una botella, pero sin el mensaje», comenta con emoción. Al día siguiente, decide hablar con el hombre que le vendió el libro y, tras indagar un poco más, logra dar con los antiguos dueños.

La sorpresa es enorme: el décimo pertenecía a su propio padre, que nunca lo cobró. Al girarlo, puede leerse el mensaje que explica el verdadero valor del billete: «Felicidades, papá. Vas a ser abuelo». La historia culmina con una frase que resume la esencia del anuncio: «A vosotros os tocó un quinto premio; a la abuela y a mí, el Gordo».

