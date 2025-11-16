Cristina Clemente, notaria: «Hacienda puede interpretar la ayuda de los padres en la hipoteca como una donación encubierta» Muchos padres compran una casa para sus hijos, pero esta transacción implica una serie de gestiones legales y tributarias que no se pueden pasar por alto

Mar Georga Domingo, 16 de noviembre 2025

Según los últimos datos del mercado inmobiliario español, «más de la mitad de los compradores con hipoteca necesitan financiación adicional para poder dar la entrada», tal y como explica la experta en Banca Montse Cespedosa. Lo que se traduce en que «la ayuda familiar sea prácticamente indispensable para que la mayoría de los jóvenes compren una vivienda».

La donación encubierta: un problema fiscal 'evitable'

No obstante, que los padres adquieran una vivienda a nombre de sus hijos, o que simplemente les ayuden en su aportación económica, no es un simple gesto o trámite automático. Para evitar problemas con Hacienda, esta donación debe cumplir con ciertos requisitos legales, como el abono del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que corresponda. En algunos casos se acaba pagando muy poco o nada, gracias a las reducciones.

El primer obstáculo, y el más común, es que la Agencia Tributaria interprete esta ayuda familiar como una donación encubierta. Tal y como señala la notaria María Cristina Clemente Buendía: esto es «todo un clásico». Los padres «hacen una transferencia desde su cuenta a la de su hijo para que así sea él quien aparentemente pague al vendedor. O hacen, directamente, una transferencia desde su cuenta a la del vendedor».

Multas por no declarar una donación

Pero, a juicio de la notaria, se trata de un «error tremendo» que Hacienda «va a perseguir y sancionar». A lo que añade: «Muchos cometen este error sin saberlo... y acaban con un problema fiscal evitable». Por si fuera poco, al no quedar documentada en una escritura pública esta donación, Hacienda «no permitirá aplicar las reducciones por parentesco».

Es por ello que la solución reside en acudir a un notario: «La única forma legal y segura de hacerlo es mediante una escritura pública de donación de dinero ante Notario. Así podrás beneficiarte de las reducciones por parentesco y cumplir con todos los requisitos fiscales sin sorpresas», concluye Cristina Clemente, de la notaría Buendía.