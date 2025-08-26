Hacienda multará a todos aquellos que realicen una transferencia a sus familiares por encima de esta cantidad La Agencia Tributaria se pone dura con el objetivo de combatir el fraude

La Agencia Tributaria ha puesto el foco en los movimientos de dinero entre particulares. En los últimos tiempos, ha incrementado la supervisión poniendo el foco en las transferencias que se realizan entre familiares. El objetivo es claro, detectar posibles donaciones que no se han declarado correctamente y prevenir el fraude fiscal.

En este sentido, la vigilancia se ha reforzado sobre las operaciones de capital entre parientes. La administración busca evitar que se utilicen estos cauces para eludir obligaciones tributarias como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Eso sí, la atención de Hacienda ya no está en las grandes sumas. Ahora se extiende a movimientos de menor volumen que antes podían pasar desapercibidos. Esto obliga a los contribuyentes a ser más rigurosos con la justificación de cualquier traspaso de fondos.

Las entidades bancarias están obligadas a informar de cualquier transferencia que supere los 3.000 euros. Este umbral es la primera señal que activa el seguimiento. Ante una operación que rebase esta cifra, la administración puede requerir al ciudadano que aporte pruebas sobre el origen y el destino de los fondos, buscando así una total transparencia.

Cuando la cantidad asciende a los 6.000 euros, el control fiscal se vuelve más estricto. En estos casos, hacienda tiene la potestad de considerar directamente este movimiento de capital como una donación no declarada. De confirmarse, el beneficiario estaría obligado a liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La falta de una correcta declaración de estas operaciones puede acarrear sanciones económicas de considerable envergadura. Las sanciones impuestas por la Agencia Tributaria por donaciones no declaradas pueden ir del 50% al 150% del capital involucrado a lo quye se añadirán los intereses de demora.

Por todo ello, los expertos fiscales insisten en la necesidad de actuar con cautela. Antes de realizar transferencias de dinero entre familiares, especialmente si son de cierto volumen, es recomendable consultar con un asesor especializado.