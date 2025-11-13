La cantidad máxima que puedes sacar del banco sin avisar a Hacienda El fisco vigila los movimientos que realizan los ciudadanos con ayuda de las entidades bancarias

A. Pedroche Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:49

Desde la pandemia de coronavirus, hace ya más de cinco años, nos hemos habituado a realizar nuestros pagos con tarjeta de crédito o contactless. Era una recomendación sanitaria dado que usando el efectivo era mucho más fácil transmitir el COVID-19. Sin embargo, el mundo digital en el que vivimos cada vez incita más a ello. Ahora pagamos directamente con el teléfono móvil o incluso con el reloj.

El dinero en efectivo está es desuso, aunque no en todos los países. Uno de los motivos es que está muy vigilado en nuestro país. La Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre las retiradas de billetes de los cajeros automáticos. Los ciudadanos que retiran cantidades superiores a 3.000 euros entrarán en el radar de Hacienda. Esta medida se va a llevar a cabo gracias a la colaboración de los bancos y del Banco de España.

Su fin es luchar contra el fraude fiscal y para ello se analizará cualquier movimiento económico que consideren sospechoso. Tanto extracciones como ingresos. Aunque legalmente no existe ningún tipo de límite máximo para retirar efectivo en España, si el cliente saca o ingresa 1.000 euros o más, el banco está obligado a identificar al titular de la cuenta y comunicar dicha información a Hacienda.

Sin embargo, si es de más de 3.000 euros se abrirá una investigación fiscal. Según algunas fuentes bancarias, cualquier ingreso en efectivo que supere los 3.000 euros o incluya billetes de 500 euros es automáticamente reportado a Hacienda. Está reflejado de dicha forma en la Orden Ministerial EHA/98/2010, artículo 4.

«Las entidades de crédito y las demás entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, se dediquen al tráfico bancario o crediticio (…) deberán incluir en la declaración informativa de las imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, cuando su importe sea superior a 3.000 euros (…) los siguientes datos referidos a las operaciones realizadas:

a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de quien realiza la operación.

b) Fecha de la operación.

c) Carácter de imposición, disposición, cobro o pago.

d) Importe en euros de la operación realizada.

e) Número de cuenta en la que se realizan los correspondientes cargos o abonos.»