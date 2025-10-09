Montse Cespedosa, experta en banca e hipotecas: la compraventa de viviendas «se frenará en seco» La profesional analiza la evolución a corto y largo plazo de un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible

Mar Georga Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51 Comenta Compartir

El alto precio de la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles. La subida de los precios de los hogares, especialmente en las ciudades, se sitúa como la más pronunciada en los últimos veinte años. Por efecto rebote, los precios en las periferias de las grandes urbes también se han disparado. Este panorama seguirá empeorando debido a que la oferta residencial es infinitamente menor a la demanda.

Los expertos y economistas analizan el mercado inmobiliario

Es por ello que numerosos expertos en el sector económico analizan el mercado inmobiliario y su evolución en el futuro. Mientras que el economista Niño Becerra tiene su propia visión sobre cuándo dejarán de subir los precios de la vivienda y la solución a este problema, la experta Montse Cespedosa ofrece un análisis exhaustivo del mercado inmobiliario a fecha de julio de este año.

En palabras de la profesional, «más de la mitad de los compradores con hipoteca necesitan financiación adicional para poder dar la entrada». Lo que se traduce en que «la ayuda familiar sea prácticamente indispensable para que la mayoría de los jóvenes compren una vivienda». Esto supone que los hijos utilizan los ahorros de sus padres y sus familiares para poder ejercer su derecho a una vivienda.

El futuro de la crisis de la vivienda

Asimismo, nos encontramos ante «un récord histórico de los últimos 20 años en firma de hipotecas». De manera paralela, el valor de los pisos sigue subiendo a la velocidad de la luz, llegando a precios disparatados. Pero «seguimos sin que nadie tome medidas». Ante este panorama, la experta en hipoteca y banca se pregunta: «¿Cuándo crees que colapsará este cuello de botella? Llegará un momento en el que será insostenible y el mercado frenará en seco. ¿Cómo crees que acabará esto?».