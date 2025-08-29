Niño Becerra, sobre cómo solucionar la crisis de la vivienda: «Hay que construir ciudades nuevas» El economista barcelonés ha hecho un análisis de la situación actual y ha propuesto un plan de acción

A. Pedroche Viernes, 29 de agosto 2025, 01:04 Comenta Compartir

La vivienda se ha convertido en un tema de preocupación para la mayoría de los españoles. La situación es desesperante para el comprador promedio. Los precios en las ciudades están totalmente disparados y eso ha hecho, por efecto rebote, que también suban en las periferias de las grandes urbes. De hecho, en pequeñas localidades de zonas rurales se está produciendo un mayor número de inversiones inmobiliarias porque es lo que la mayoría puede permitirse. Además, los pronósticos no son muy optimistas. Pese a que hay quien cree que toda esta burbuja explotará como en 2008, los expertos dicen lo contrario. La situación seguirá empeorando y los precios subiendo debido a que la oferta es infinitamente menos a la demanda.

Parece que el mejor momento para comprar una vivienda en España es hoy. Mañana es tarde. Dar con la tecla para mejorar la situación es una tarea complicada. El economista catalán Santiago Niño Becerra ha explicado en una entrevista para Noticias Trabajo una solución radical: crear poblaciones desde cero. «La única forma de arreglar el problema de la vivienda en España, la única, es construyendo ciudades nuevas», ha asegurado el barcelonés.

Para Becerra la situación ya ha superado cualquier límite previsto. Expone que construir un bloque de viviendas aislado de un núcleo urbano o en los alrededores de una ciudad ya no es suficiente. Aboga por ciudades planificadas o de nueva planta. «Es el sistema que en principio piensan adoptar en el Reino Unido», ha explicado, aludiendo a modelos internacionales que apuestan por la planificación integral desde el inicio.

Su visión apunta a una planificación de asentamientos: «25.000, 30.000 habitantes en espacios vacíos, ciudades totalmente nuevas planificadas a partir de cero, con sistemas de movilidad nuevos». Para el catalán esta sería la única vía de generar «mucha más demanda de vivienda que la oferta existente».

La problemática de otras propuestas

Becerra descarta que otras iniciativas puntuales tengan un efecto rea: «Lo del bono este es utilizar un parche, tapar un agujero, pero no resuelve un problema». Para Niño Becerra, si no se apuesta por una solución estructural basada en nuevas ciudades, será imposibile atacar a la raíz de esta situación.

Temas

Vivienda