Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Niño Becerra. Pankra Nieto

Niño Becerra, sobre cómo solucionar la crisis de la vivienda: «Hay que construir ciudades nuevas»

El economista barcelonés ha hecho un análisis de la situación actual y ha propuesto un plan de acción

A. Pedroche

A. Pedroche

Viernes, 29 de agosto 2025, 01:04

La vivienda se ha convertido en un tema de preocupación para la mayoría de los españoles. La situación es desesperante para el comprador promedio. Los precios en las ciudades están totalmente disparados y eso ha hecho, por efecto rebote, que también suban en las periferias de las grandes urbes. De hecho, en pequeñas localidades de zonas rurales se está produciendo un mayor número de inversiones inmobiliarias porque es lo que la mayoría puede permitirse. Además, los pronósticos no son muy optimistas. Pese a que hay quien cree que toda esta burbuja explotará como en 2008, los expertos dicen lo contrario. La situación seguirá empeorando y los precios subiendo debido a que la oferta es infinitamente menos a la demanda.

Parece que el mejor momento para comprar una vivienda en España es hoy. Mañana es tarde. Dar con la tecla para mejorar la situación es una tarea complicada. El economista catalán Santiago Niño Becerra ha explicado en una entrevista para Noticias Trabajo una solución radical: crear poblaciones desde cero. «La única forma de arreglar el problema de la vivienda en España, la única, es construyendo ciudades nuevas», ha asegurado el barcelonés.

Noticias relacionadas

Gonzalo Bernardos, tajante acerca del impuesto sobre las herencias: «Sirve para ayudar a aquellos niños cuyos padres no tienen dinero»

Gonzalo Bernardos, tajante acerca del impuesto sobre las herencias: «Sirve para ayudar a aquellos niños cuyos padres no tienen dinero»

Gonzalo Bernardos explica cuál es la clave para comprar una casa: «En este país todo el mundo cree que sabe de fútbol y de vivienda»

Gonzalo Bernardos explica cuál es la clave para comprar una casa: «En este país todo el mundo cree que sabe de fútbol y de vivienda»

Para Becerra la situación ya ha superado cualquier límite previsto. Expone que construir un bloque de viviendas aislado de un núcleo urbano o en los alrededores de una ciudad ya no es suficiente. Aboga por ciudades planificadas o de nueva planta. «Es el sistema que en principio piensan adoptar en el Reino Unido», ha explicado, aludiendo a modelos internacionales que apuestan por la planificación integral desde el inicio.

Su visión apunta a una planificación de asentamientos: «25.000, 30.000 habitantes en espacios vacíos, ciudades totalmente nuevas planificadas a partir de cero, con sistemas de movilidad nuevos». Para el catalán esta sería la única vía de generar «mucha más demanda de vivienda que la oferta existente».

La problemática de otras propuestas

Becerra descarta que otras iniciativas puntuales tengan un efecto rea: «Lo del bono este es utilizar un parche, tapar un agujero, pero no resuelve un problema». Para Niño Becerra, si no se apuesta por una solución estructural basada en nuevas ciudades, será imposibile atacar a la raíz de esta situación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2 Fallece uno de los hermanos Ferrández en una explosión en su pirotecnia de Redován
  3. 3 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  4. 4 Muere el joven atrincherado en Agost tras 35 horas de infructuosa negociación
  5. 5

    El dragón azul se hace más fuerte en las playas valencianas
  6. 6

    La fiesta ochentera más chic que ha congregado a diez mil personas
  7. 7 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este fin de semana en la Comunitat
  8. 8 Un accidente múltiple entre 10 vehículos y un camión colapsa el by-pass y deja ocho heridos
  9. 9 Herida grave una joven al caer de un tercer piso en el centro de Valencia
  10. 10 El cardiólogo José Abellán sobre el consumo diario de ciertas tazas de café al día: «No entiendo como algo acalórico, una sustancia química, nos sienta tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Niño Becerra, sobre cómo solucionar la crisis de la vivienda: «Hay que construir ciudades nuevas»

Niño Becerra, sobre cómo solucionar la crisis de la vivienda: «Hay que construir ciudades nuevas»