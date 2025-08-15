Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gonzalo Bernardos en una imagen de archivo. Juanjo Santamaría

Gonzalo Bernardos explica cuál es la clave para comprar una casa: «En este país todo el mundo cree que sabe de fútbol y de vivienda»

El economista expone las cualidades de un buen inversor y cuenta un caso personal

A. Pedroche

A. Pedroche

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:57

La vivienda es uno de los aspectos que más preocupa a los españoles. Los precios están totalmente disparados. Acceder en calidad de alquiler por uno mismo es muy difícil. Actualmente un joven español debería destinar más del 90% de su suelo para pagar un piso en Madrid o Barcelona. Esto obliga a muchos a compartir piso. Respecto a la compra, la oferta es mucho más inferior que la demanda. No hay viviendas disponibles. Las pocas que existen se esfuman rápidamente. Además, los fondos de inversión dificultan que muchos ciudadanos puedan acceder a la compra.

Una inversión como lo es una vivienda puede marcar un antes y un después en nuestro devenir. Para el economista catalán Gonzalo Bernardos es indispensable que para ese momento contemos con un buen asesoramiento. «Yo soy consciente que hay muchísimas cosa que no sé y en aquellas siempre me asesoro. Usted con su dinero, asesórese, vaya con los mejores que si no la fastidiará», recomienda el profesor de economía en el podcast 'Somos ABANCA'.

«En España hay dos tipos de mercados: el inmobiliario y el financiero. Normalmente, hay uno que se cree que lo sabe todo. En este país todo el mundo cree que sabe de fútbol y de vivienda, pero en el inmobiliario las cagadas son espectaculares porque todo el mundo acaba comprando en la zona buena. No. Hay que comprar en lugares prometedores que serán buenos, pero ahora no lo son», aconseja.

Sin embargo, Bernardos quiere dejar claro que la clave para ser un buen inversor no es invertir rápidamente sino hacerlo con cabeza: «Tú eres un buen inversor si inviertes en cinco productos, aciertas en tres y fallas en dos». Para él la clave está en «obtener un 2% de rentabilidad por encima de la inflación».

El fallo que casi le cuesta caro

Gonzalo Bernados también expone que acertar con las inversiones tiene su parte de prueba y error. Él mismo se pone como ejemplo: «En 2006, yo y unos cuantos socios nos fuimos a Portugal, país en recesión inmobiliaria. Compramos muy cerca de Oporto, pero la austeridad de Ángela Merkel arruinó Portugal. No he perdido dinero, pero me he tenido que esperar en 2024 con los socios para obtener plusvalías».

«Si lo analizo, anualmente no ha sido una buena inversión la rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te equivocas, porque no era el momento, pero has comprado un buen activo y una buena empresa, no hay problema. La situación se dará la vuelta y lo que te ha perjudicado te facilitará. En lugar de ser un inversor a corto plazo, te has convertido en un inversor a largo», cuenta. Por este motivo, su línea de trabajo es tan destacada. «Yo siempre intento invertir con estrategia», sentencia.

