Gonzalo Bernardos, en una imagen de archivo. Alberto Aja

El economista Gonzalo Bernardos avisa a los jóvenes del empleo por el que podrán cobrar 5.000 euros: «Hay poca mano de obra especializada...»

El analista y consultor económico revela cuál es el sector que verá sus sueldos aumentados

Mario Lahoz

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 01:05

Poder alquilar o comprar una vivienda, cubrir las necesidades básicas o no depender de los padres hasta los 30 o 40 años. Estas son algunas de las preocupaciones de los jóvenes, directamente relacionadas con la mayoría de sueldos que se cobran en España. A la hora de decidir qué profesión elegir, una de las dudas más habituales es cuáles son aquellos que permiten una remuneración económica mayor.

El economista Gonzalo Bernardos ha desvelado una clave sobre esto. El consultor económico concedió una entrevista en la que dió esperanzas a los jóvenes en ese sentido. «España va a ir mucho mejor. Los jóvenes de ahora van a vivir mejor que sus padres», afirmó el profesor en la Universidad de Barcelona.

El consultor economico aseguró que «pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en la construcción». Por tanto, profesiones como las de yesero, debido a la capacidad que tendrá el sector de la construcción de generar más empleo, será, desde su punto de vista, una de esas opciones con las que ganar un sueldo holgado.

Eso sí, el experto hizo una advertencia. En el caso de que el sueldo alcance esa cantidad, Bernardos dijo: «Pero cuidado, siempre y cuando haya un control de gastos, porque esto funciona diferente entre generaciones». Un llamamiento a la importancia de distribuir bien los gastos y ahorrar para así no tener que recurrir a padres o abuelos.

A esto de los sueldos, hay que sumar las declaraciones que hizo en el canal de Youtube 'Libertad SIn Deudas'. En esa ocasión, hizo referencia al acceso de los jóvenes a la vivienda. «Muchos podrán acceder a una casa», aseguró.

El analista explicó que «los bancos van a ser menos exigentes en el perfil porque tienen que dar muchas más hipotecas. De ahí que el profesor universitario tenga claro que «mucha gente joven y familias de clase media baja podrán acceder a una vivienda porque ahora les saldrán las cuentas».

