Gonzalo Bernardos, tajante acerca del impuesto sobre las herencias: «Sirve para ayudar a aquellos niños cuyos padres no tienen dinero» El economista apuesta por la igualdad de oportunidades y defiende el papel del Estado

Pagar impuestos es un asunto que genera muchas opiniones contrarias. Hay quien está de acuerdo con las tasas y también quien se muestra en contra. El impuesto sobre las herencias es uno de los que más polémicas ha levantado. Se plantea la cuestión de si es demasiado estricto para los beneficiarios o es realmente necesario para mejorar la economía del país y terminar con la brecha social. El economista Gonzalo Bernardos se ha pronunciado al respecto en el programa de televisión de 'LaSexta Xplica'.

El catalán lo tiene claro y está a favor de este impuesto. «Es muy justo», ha destacado. «Yo creo que una de las funciones principales del Estado es intentar que las personas tengan la menor desigualdad en las oportunidades. Aquellos que nacen y ya tienen mucho dinero porque sus padres lo poseen y está muy bien que una parte la dejen a la Administración, para que ella ayude a aquellos niños cuyos padres no tienen dinero y que su vida sea mejor que la de sus progenitores», ha explicado.

Bernardos es un férreo defensor de la idea de que este impuesto ayuda a las clases más pobres de la sociedad que son, según él, las que más ayuda del Estado necesitan: «Si todos queremos que nuestros amigos, conocidos y el resto de la humanidad viva mejor y apostamos por la igualdad de oportunidades, que no quiere decir que todos seamos iguales, podemos aprovechar las oportunidades que nos vengan de una manera similar».

En esta misma línea, el profesor de la Universidad de Barcelona ha señalado que los más afortunados tampoco tiene la necesidad de luchar para conseguir un trabajo digno y esto es un problema. Provoca desigualdad y una enorme brecha social. «Muchas personas que heredaron no han trabajado, pero otras que venían de familias pobres han mejorado notablemente«, ha afirmado.

«Este país está construido a base de meritocracia y lo que ha progresado desde los años 60 del siglo pasado es una pasada. Muchísima gente ha dejado su tiempo de ocio para trabajar y vivir mejor que sus progenitores», ha añadido a su argumentación anterior.

