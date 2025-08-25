Una empresa es sancionada con 60.000 euros por negarse a una inspección de Trabajo al pensar que era una estafa La autoridad laboral ha multado a la compañía tras no poder realizar las labores de supervisión

Mario Lahoz Valencia Lunes, 25 de agosto 2025, 00:14

Las inspecciones de Trabajo son más frecuentes de lo que muchas empresas creen. Estas actuaciones realizadas por la autoridad laboral sirven para verificar que una empresa o trabajador cumplen con las normas legales relacionadas con el trabajo y la Seguridad Social. Su proposito no es otro que proteger los derechos de los trabajadores y garantizar unas condiciones laborales seguras y legales.

Sin embargo, se pueden dar situaciones inéditas que implican una sanción. Es el caso de una empresa de logística y manipualción conquense, que ha sido multada por Trabajo tras negar el acceso a dos subinspectores que acudieron a las instalaciones.

El gerente de la compañía impidió el paso alegando la existencia de robos frecuentes en la zona, temiendo que se trataba de una estafa antes que una inspección real. Y es que este error fatal ha provocado que la empresa sea sancionada económicamente.

La inspección de Trabajo se amparó en el Real Decreto Legislativo 5/2000, y ante la imposibilidad de cumplir con su trabajo, Inspección ha interpuesto una multa de 60.000 euros. Se trata de una infracción muy grave. En concreto, la sanción se justifica como «obstrucción de la realización de la función inspectora».

Tras compriobar que era una inspección real y que existía una sanción, la empresa presentó una demanda de impugnación ante el Juzgado de los Social nº2 de Cuenca pretendiendo que los magistrados dejaran sin efecto la sanción establecida.

Según la empresa, los subinspectores «no entraron por un lugar habilitado para el público». No obstante, los inspectores llegaron a identificarse hasta en dos ocasiones, algo que ha sido clave para la decisión final.

Y es que el titular del juzgado ha desestimado la demanda presentada por la empresa, al entender que «queda acreditada la infracción» y, por tanto, confirmando la sanción de 60.000 euros. Según la sentencia, el juzgado no acepta el hecho de desconfianza por la existencia de robos en la zona como justificación a denegar el acceso a los inspectores.