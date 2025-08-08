Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Socorrista de la Cruz Roja en la playa de la Malvarrosa. J. L. BORT

Inspección de Trabajo alerta de las deficiencias de los socorristas en las playas valencianas

El Ministerio emplaza al Ayuntamiento de Valencia y Cruz Roja a subsanar las carencias de las postas, como la falta de agua refrigerada

Rosana Ferrando

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:39

Un nuevo capítulo en la polémica acerca de las condiciones de trabajo de los socorristas en Valencia. Inspección de Trabajo recriminó al Ayuntamiento y ... Cruz Roja las condiciones laborales del personal de salvamento en las playas de la ciudad. Según Inspección, los socorristas carecen de fuentes de agua refrigerada, que es necesaria por los altos intervalos de tiempo que pasan quietos bajo el sol, o de una evaluación de los riesgos laborales. El Ministerio a cargo de Yolanda Díaz exige en un requerimiento que ponga en marcha una serie de medidas para terminar con las irregularidades detectadas en materia de prevención. La petición viene a raíz de una denuncia de la Confederación General de Trabajo (CGT).

