Inspección de Trabajo alerta de las deficiencias de los socorristas en las playas valencianas

Un nuevo capítulo en la polémica acerca de las condiciones de trabajo de los socorristas en Valencia. Inspección de Trabajo recriminó al Ayuntamiento y ... Cruz Roja las condiciones laborales del personal de salvamento en las playas de la ciudad. Según Inspección, los socorristas carecen de fuentes de agua refrigerada, que es necesaria por los altos intervalos de tiempo que pasan quietos bajo el sol, o de una evaluación de los riesgos laborales. El Ministerio a cargo de Yolanda Díaz exige en un requerimiento que ponga en marcha una serie de medidas para terminar con las irregularidades detectadas en materia de prevención. La petición viene a raíz de una denuncia de la Confederación General de Trabajo (CGT).

El Ministerio de Trabajo y Economía Social le da a Cruz Roja un plazo de cinco días para dotar a todas las postas sanitarias de una fuente de agua refrigerada, ya que «todas carecen de ella y son los propios trabajadores los que traen de casa bolsas térmicas o enfrían el agua en pequeños frigoríficos térmicos costeados por ellos». El comunicado exige que la cantidad debe ser suficiente para que todos los trabajadores puedan mantenerse hidratados y eviten riesgos de salud.

En la misma línea de demandas, el Ministerio requiere al Consistorio y la institución sanitaria a realizar una evaluación de estrés térmico en un periodo de 15 días la carga de calor y su posibilidad de provocar mareos, golpes de calor o agotamiento en los trabajadores. La valoración, que consistirá en la medición de las temperaturas y de la humedad durante las horas y días más calurosos, tendrá que efectuarse en cada una de las postas. A partir de ella, deberán ponerse en marcha las medidas preventivas procedentes, sobre todo en las que haya sobrecarga térmica, donde habrá que establecer las pausas obligatorias para descansar.

Además, cuentan con un mes para informar y formar sobre los peligros relacionados con el calor, factores de riesgo, efectos y medidas de protección aplicables a los socorristas. Cruz Roja debe dejar constancia documental de que esta formación se ha dado a todo el personal. En el mismo plazo de tiempo, deben hacer una evaluación de riesgos laborales. La Ley les obliga a hacer un estudio técnico que analice los peligros a los que están expuestos en cada puesto. Una vez hecho, se deberá elaborar un plan de prevención con acciones concretas.

Esta situación ocurre en un contexto en el cual a 9 de agosto se han producido un total de 39 ahogamientos en zonas de baño valencianas, 22 de ellas sólo en julio. Es inevitable pensar que las malas condiciones de trabajo de los socorristas pueden lastrar sus capacidades a la hora de atender una emergencia. Las cifras, además, se encuentran peligrosamente relacionadas a la afluencia en las playas. Los arenales del territorio se encuentran abarrotados cada día, lo que exige al personal de socorrismo a centrar toda su atención para atajar cualquier suceso de emergencia.

La situación en la Comunitat está al límite y la región ya ha visto como algunas localidades de Cataluña con los mismos problemas para los socorristas han terminado con la convocatoria de huelgas. En Barcelona el personal denuncia los mismos problemas en cuanto al estado de las postas donde deben cumplir con su trabajo. La huelga en la ciudad condal cumple una semana este sábado y mientras la vigilancia en las playas se mantiene con un 50% de servicios mínimos mientras el Ayuntamiento de Barcelona negocia con los sindicatos mejoras en las condiciones de trabajo. La situación en Valencia se tensa y el ejemplo de Barcelona podría ser una realidad en el futuro.