Socorrista de la Cruz Roja en la Malvarrosa. JOSÉ LUIS BORT

Socorrista, una profesión precaria

Condiciones laborales: horarios extensos, falta de descansos, sillas incómodas, materiales, insuficientes, deshidrataciones e insolaciones

Rosana Ferrando

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:39

Martes, playa de la Malvarrosa. Agua y arena rebosan de gente bajo un sol implacable. Familias, turistas y bañistas llenan la arena y el agua. ... Todos confían en que detrás de cada torre de vigilancia haya ojos atentos. No pasa lo mismo a cientos de kilómetros al norte, en Barcelona, donde los arenales también están llenos pero, desde el primer día de agosto, ondean banderas amarillas. No es porque el mar esté agitado, sino porque los socorristas han convocado una huelga indefinida. Allí, la bandera es una advertencia: 'el baño es bajo tu responsabilidad'. En plena ola de calor y con cifras importantes de ahogamientos, muchas torres permanecen vacías y la vigilancia, reducida a los servicios mínimos.

