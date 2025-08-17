El SEPE oferta puestos de empleo como administrativo con sueldos de hasta 22.000 euros año: cómo aplicar

Conviene consultar dichas ofertas en la web de la Administración del Estado ya que suelen ser bolsas de empleo público

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene, entre otras funciones, un portal de empleo en el que publica ofertas que pueden interesar a los usuarios. Se llama Empléate. No es el organismo público quien contrata a los desempleados, sino que es un mero anunciante. Distintas empresas de todo el país promocionan sus vacantes. En pleno mes de agosto (una temporada de empleabilidad alta), hay 31.870 ofertas de empleo activas a las que ya se podrá enviar el currículum.

Uno de los puestos que resulta más atractivo a los desempleados es el de administrativo. Las funciones de cada ocupación dependerán de la compañía. Puede ser desde la facturación a los partes de trabajo, atender al teléfono e incluso encargarse de la contabilidad es imprescindible. Eso lo saben bien los empleadores y ofrecen sueldos que rondan como media los 1.700 euros a jornada completa (21.000 euros en 12 pagas).

Un asunto que resulta peliagudo para ciertos desempleados que se planteen aplicar es los requisitos. En este caso, no es necesario tener estudios superiores en todas las vacantes y tampoco experiencia previa. En algunas sí podrían pedir saber inglés o francés (en el caso de que la empresa sea internacional)o alguno de los idiomas emergentes como árabe o chino.

Estas son algunas de las ofertas de administración que se pueden contrar en Empléate:

- Administrativo en Jaén, jornada parcial y sueldo de 700 a 900 euros (horario de 9:00 a 14:00).

- Administrativo en A Coruña para la empresa Lucas SL, con más de 6 meses de experiencia, jornada completa y sueldo de 20.993 euros.

- Administración y grabación de datos en Cerámica Pastrana SA de Toledo, más de 6 meses de experiencia, con Grado Universitario en Administración y Dirección de Empresas (ADE), jornada completa, sueldo de 19.600 euros.

- Administrativo en Islas Baleares para Grupo Ges, con FP Superior en Administración y Finanzas, dominio del inglés, buena gramática y ortografía, conocimiento de Excel y Office, escritura fluida, jornada completa.

- Administrativo en Villafiz carretillas SL con conocimientos de árabe y contabilidad. Se valorarán más de 2 años de experiencia, es necesario tener carné de conducir.

- Oferta institucional publicada por el SNE (Sistema Nacional de Empleo) para administrativo con Grado Universitario de al menos 240 créditos ECTS (4 años).

En este caso, al tratarse de puestos en administración, habrá que consultarlas también en la web de la Administración del Estado en aquellas que pertenezcan a bolsas de empleo público. Si se trata de empresas privadas o pequeñas.

Cómo aplicar

Para apuntarse a las ofertas de empleo del SEPE hay que entrar en el portal laboral 'Empléate' y poner 'administrativo' en el buscador. Luego, habrá que seleccionar la vacante en la que se esté interesado y pulsar 'Inscribirse en esta oferta'.

