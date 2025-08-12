El SEPE pagará un 15% menos de subsidio a partir de los 6 meses de recibirlo Va reduciéndose progresivamente hasta llegar a los 480 euros

En la última reforma de los subsidios por desempleo se llevaron a cabo una serie cambios relacionados con las cuantías. Estas aumentaron para un periodo de tiempo concreto. Sin emabrgo, dicha subida va acompañada de una reducción posterior del 15% en los subsidio por desempleo -salvo en el de mayores de 52 años- pasando de los 570 euros a los 540 euros. Así está recogido en el Real Decreto Ley 2/2024, de 21 de mayo, en cuyo preámbulo se informa de que «se modifica la cuantía de los subsidios por agotamiento y de cotizaciones insuficientes, introduciendo una fórmula de cuantía decreciente, en tres tramos».

Esto afecta al subsidio por agotamiento de la prestación contributiva (el que se solicita cuando se ha agotado el paro) y al subsidio por insuficiencia de cotización (el que se pide cuando no se tiene derecho a paro). Al de mayores de 52 años no porque , tal y como recoge la norma, quedó fuera y mantiene una cuantía fija, al contar con otros beneficios como la cotización para la pensión de jubilación o una duración indefinida mientras no se encuentre trabajo o hasta alcanzar la edad de jubilación.

Tal y como figura en la web del Servicio Público de Empleo (SEPE) los subsidios por desempleo que se solicitaron a partir del 1 de noviembre de 2024 contarán con tres tramos que irán variando las cuantías en función del tiempo:

- En los primeros 6 meses se recibirá el 95% del IPREM, lo que equivale a 570 euros con el IPREM actual.

- Los siguientes 6 meses, el 90% del IPREM, es decir, 540 euros.

- A partir del año, la cuantía bajará hasta el 80% del IPREM.

De esta manera, el subsidio por desempleo pasará de tener una cuantía de 570 euros a 540; lo que supone una bajada de algo más del al 5%. Más adelante, al alcanzar el año de percepción, la cuantía baja nuevamente, pasando de 540 a 480 euros, con una reducción algo más acusada, de algo más del 11% y ya no bajará más, quedándoselos en el 80% del IPREM.

