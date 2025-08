El documento que el SEPE solicita a los desempleados para no perder el paro

A. Pedroche Miércoles, 6 de agosto 2025, 01:09 Comenta Compartir

Para solicitar la prestación por desempleo es obligatorio presentar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la Declaración Responsable de rentas propias y de la unidad familiar. Los posibles beneficiarios declaran los ingresos percibidos durante el año anterior. Se usa para demostrar su capacidad económica al solicitar ayudas, becas o beneficios sociales. Para que sea válida, debe ir acompañada de documentación que justifique los ingresos según la situación laboral o económica.

Recientemente el SEPE ha recordado mediante su perfil en X (antes Twitter) cómo presentar este documento juntamente con la solicitud de subsidio por desempleo. En primer lugar, puedes descargarlo en el apartado de 'presolicitud' de la web del SEPE. Una vez lo descargues, tienes 15 días para entregarlo tras presentar la presolicitud. Hay que tener en cuenta que si no se recibe la Declaración Responsable en el plazo establecido no se reconocerá el subsidio. Por otro lado, no presentar la declaración junto a la solicitud puede provocar retrasos en el reconocimiento del subsidio.

No presentarla correctamente tiene consecuencias

Cualquier error u omisión en estos datos puede conlleva a la suspensión de la prestación e incluso a la reclamación de las cantidades percibidas de forma indebida. Esta medida se encuentra recogida en el artículo 299 de la Ley General de la Seguridad Social, (en su apartado j), modificado en el Real Decreto-ley 2/2024, que entró en vigor el 1 de noviembre de 2024.

Antes el SEPE iniciaba un proceso de revisión, pero ahora y con la nueva normativa, las consecuencias se endurece. Si en algún momento se comprueba que los ingresos reales superaban los límites permitidos, el SEPE podrá exigir la devolución de lo cobrado, ya que no cumplía con estos.

Además, la nueva norma establece que el control será más riguroso, ya que Hacienda y el SEPE cruzarán datos fiscales en tiempo real, para conocer en todo momento cuál son los ingresos reales de los beneficiarios.

