La Seguridad Social oficializa la cotización 'por gracia' a quienes tengan una incapacidad La medida busca que la futura pensión del empleado no se vea mermada

Mario Lahoz Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 23:57

Los trabajadores que accedan a una incapacidad permanente podrán añadir años ficticios de cotización hasta la edad ordinaria de jubilación, para que su futura pensión no se vea mermada por la interrupción de la carrera profesional.

Cuando una enfermedad o lesión obliga a dejar el trabajo, la Seguridad Social activará este nuevo beneficio para proteger la pensión. La medida, ya oficial, permite sumar años de cotización 'por gracia' hasta cumplir la edad marcada para la jubilación, evitando que la cuantía se reduzca por no alcanzar los años necesarios.

Ahora bien, solo determinados casos de incapacidad dan derecho a este beneficio. Hay que tener en cuenta que la incapacidad parcial queda excluida al valorarse la permanencia y el alcance de la inhabilitación.

Estos casos son la incapacidad permanente total que te inhabilita para la profesión habitual, pero permite dedicarse a otra cosa distinta. La incapacidad permanente absoluta que te inhabilita para cualquier profesión y la gran invalidez, cuando se necesita ayuda para la vida cotidiana.

El artículo 197 de la Ley General de la Seguridad Social recoge este derecho para quienes accedan a una pensión de incapcaidad permanente y no alcancen los años suficientes para el 100% de la base reguladora. La finalidad es clara, que la interrupción del empleo por incapacidad no recorte la pensión futura.