La Seguridad Social permitirá jubilarse a los 65 años con menos de 15 cotizados a través de la pensión no contributiva

Los empleados que tengan menos de 15 años cotizados o aquellos que tuvieran más, pero no derecho a la pensión contributiva de jubilación, podrán jubilarse a los 65 años accediendo a la pensión no contributiva.

La Seguridad Social ofrece esta opción para las personas que no han cotizado nunca o no lo suficiente como para cobrar la contributiva. Según viene regulado en la Ley General de la Seguridad Social, en concreto en los artículos que van desde el 369 al 372, se establece que la edad de acceso a la jubilación no contributiva se mantiene fija en los 65 años.

En este caso no depende de un mínimo de años cotizados, sino de la situación de necesidad de la persona que la solicita. Por lo tanto, se le exige carecer de ingresos suficientes y cumplir con el requisito de tener residencia legal en España.

La Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto-ley 1/2025 explica que se puede acceder a la pensión no contributiva de jubilación se puede acceder sin haber cotizado ni un solo día a la Seguridad Social. Eso sí, se exigen una serie de requisitos.

Lo primero, habrá que haber residido durante al menos 10 años (desde los 16), dos de ellos teniendo que se consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Además, hay que demostrar que se tienen pocos ingresos. En 2025 está fijado en los 7.905,80 euros anuales, aunque si se vive con familiares esta cantidad de incrementa.

La cuantía a percibir también depende de los ingresos. Este año son 7.905,80 euros anuales, que se traduce en 564,70 euros mensuales en 14 pagas. Sin embargo, la cantidad podría reducirse hasta el mínimo, el 25%, que equivaldría a 141,18 euros al mes.

