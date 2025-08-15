Un funcionario revela la mejor fecha para solicitar la jubilación anticipada El experto sostiene que gracias a estos consejos se logrará obtener una pensión más alta

Mar Georga Viernes, 15 de agosto 2025, 00:57 Comenta Compartir

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, ha revelado en uno de sus últimos vídeos cuáles son las mejores fechas para jubilarse. Explica que, siguiendo estos consejos, el interesado podrá beneficiarse de una pensión de jubilación más alta. Esto se debe a que los coeficientes reductores albergan una gran importancia en este trámite y, si se entiende cómo funcionan, el pensionista podrá aprender a utilizarlos a su favor a la hora de solicitar su jubilación anticipada voluntaria.

Lo primero a tener en cuenta, según Alfonso Muñoz, es el mes en el que se va a solicitar esa jubilación anticipada voluntaria. «Un buen momento puede ser el mes de diciembre porque todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC)».

A lo que añade: «Es decir, por ejemplo, te jubilas el 31 de diciembre. A partir del día siguiente a tu pensión se le aplicará la subida y, por tanto, el importe podría ser superior al que te hubiese correspondido si te hubieses jubilado meses más tarde». No obstante, el funcionario aclara que esto también varía en función del porcentaje de revalorización que se aplique en cada año.

El segundo consejo es sencillo: «no solicitar la jubilación justo 2 años antes de nuestra edad ordinaria de jubilación». La razón reside en que, a pesar de que la ley permite adelantar 2 años la jubilación, «los coeficientes reductores que se aplican durante los tres primeros meses son más elevados». De esta forma, explica, quizás lo más recomendable sea «solicitar la jubilación justo 1 año y 9 meses antes de tu edad ordinaria de jubilación«.