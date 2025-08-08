Un funcionario explica cómo calcular la cotización para la jubilación: «La vida laboral está creando muchas dudas» Advierte de que el informe de la vida laboral no es el documento idóneo para conocer la pensión

Mar Georga Viernes, 8 de agosto 2025, 01:16

Los informes de la vida laboral ofrecen una información valiosa en tanto que incluyen el paso por los diferentes regímenes de la Seguridad Social. Indican las situaciones de alta y baja con sus respectivas fechas, la posible parcialidad y los tipos de regímenes por los que ha cotizado el trabajador. No obstante, este documento, que puede ser descargado con facilidad a través de la página web de la Seguridad Social, no sirve para averiguar cuántos años se han cotizado en total. Un dato necesario para poder calcular la pensión de jubilación y la edad de acceso a la misma.

Como explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, «el informe de vida laboral es simplemente un certificado en el que aparecen las empresas en las que hemos estado trabajando». Y además, reconoce que este documento «está creando muchas dudas con respecto a las cotizaciones que se tienen en cuenta a efectos de una jubilación». Esto es así porque el informe de la vida laboral no incluye muchas de las situaciones que la Seguridad Social tiene en cuenta para calcular la cuantía de la pensión de jubilación.

El funcionario se refiere a las prestaciones contributivas por desempleo (el paro), las bonificaciones por el parto y cuidado de los hijos, el subsidio para mayores de 52 años y los contratos a a media jornada. De estos, Alfonso Muñoz explica que «los contratos a tiempo parcial se consideran a jornada completa. En ese caso, aunque la Tesorería (de la Seguridad Social) te lo considere a media jornada, a efectos de jubilación sí te lo consideramos a jornada completa».

Asimismo, existen otras cotizaciones que aunque no son de la Seguridad Social sí que permiten acumular años para la jubilación. Estas son las cotizaciones realizadas en otros países, las de mutualidades (como Muface) y las del periodo del servicio militar. Para poder acceder a toda esta información, «lo correcto sería acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social y emitir un informativo de jubilación», concluye Muñoz.