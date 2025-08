Mar Georga Martes, 5 de agosto 2025, 01:25 Comenta Compartir

José Ramón López Martínez es un abogado especializado en derecho laboral y fiscal muy conocido en las redes sociales. Ofrece información práctica sobre todo tipo de gestiones relacionadas con el empleo y la fiscalidad, así como con las diferentes prestaciones y ayudas de la Seguridad Social y otros ministerios. En uno de sus vídeos, el experto advierte sobre una nueva ley aprobada hace poco en España que afecta a la prestación de incapacidad permanente en tanto que la modifica.

«Se puede pedir una pensión por incapacidad permanente de forma mucho más rápida gracias a esta ley», detalla José Ramón López. Se trata de la Ley ELA (Ley para la Atención Integral a las Personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica), cuya entrada en vigor tuvo lugar en noviembre de 2024. Con la introducción de esta nueva reforma legal, a través del artículo 93 de la Ley General de la Seguridad Social, ya no es necesario haber estado previamente de baja médica para acceder a la pensión por incapacidad permanente, en el caso de aquellos pacientes que padezcan la enfermedad de la ELA.

Con esta nueva norma, los trabajadores pueden iniciar el trámite de manera directa, sin haber pasado previamente por una baja temporal. Hasta ahora se exigía haber estado de baja hasta 18 meses, pero esta condición ha sido eliminada. No obstante, el abogado López Martínez advierte: «Le van a dar esta pensión a la persona que de verdad no pueda acudir a su puesto de trabajo por esta enfermedad». Del mismo modo, no existe ninguna enfermedad que garantice al acceso a la pensión por incapacidad permanente. La evaluación se hace caso por caso, en función de los informes médicos presentados.