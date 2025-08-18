El presidente de ATA estalla contra las bajas laborales fraudulentas en menores de 30 años y pide medidas de control: «Es algo que no cuadra» Lorenzo Amor critica los «preocupantes» datos de absentismo laboral y recuerda que «muchos trabajadores tienen que asumir el trabajo de otros compañeros»: «Nadie se cree que la salud haya empeorado un 70% en 5 años»

Nacho Ortega Valencia Lunes, 18 de agosto 2025, 11:32

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha estallado contra las bajas laborales, en especial las fraudulentas, que provocan un gasto desmesurado para las empresas y el propio Estado y un sobretrabajo para los empleados que cumplen con sus obligaciones y acuden a sus puestos de trabajo.

Amor ha subrayado que «lo que no se cree nadie es que la salud haya empeorado un 70% en los últimos cinco años» y ha calificado de «preocupantes» los datos de absentismo laboral, destacando que «prácticamente más de un millón de personas faltan cada día a su puesto de trabajo».

El presidente de ATA ha puesto sobre la mesa un dato sobrecogedor, al afirmar que el índice de bajas laborales entre personas menores de 30 años es prácticamente el triple que en personas de más de 55 años, y ha recalcado que es algo que «no cuadra».

Por ello ha manifestado que es necesario mejorar los servicios médicos respecto al control sobre las «bajas fraudulentas», ya que, aunque se ha mostrado de acuerdo en controlar las horas extras pagadas, también exige que «se controlen las bajas fraudulentas», ha explicado en una entrevista a Europa Press.

Aunque la Seguridad Social no ha ofrecido datos por tramos de edad, sus registros de la Seguridad Social revelan que la prevalencia media de incapacidades temporales por contingencias comunes (aquellas no relacionadas directamente con el trabajo) alcanzó su porcentaje histórico más alto, con 53,3 por cada 1.000 asalariados en 2024, mientras que en el caso de los autónomos se elevó hasta 39,8 por cada 1.000 empleados.

Coste para empresas y Estado

Es por ello que «entre todos tenemos que trabajar para reducir este absentismo laboral que está costando dinero a las empresas y al Estado y daña la competitividad y la productividad de muchas empresas», ya que ha recordado además que cuando se produce una baja laboral «muchos trabajadores tienen que asumir el trabajo de otros compañeros que se ausenten».

Amor no ha olvidado que este incremento de bajas «provoca el disparo de casos de baja por enfermedad respecto a nuestros vecinos europeos, lo que conlleva un problema para las empresas que pagan los primeros días y un problema para el Estado porque los pagos por IT se están multiplicando».

Protección de autónomos y asalariados

Igualmente, ha criticado a la protección social, que ha categorizado como «una anomalía», ya que, según ha respaldado, «un autónomo con 52 años que haya agotado la prestación por cese de actividad no tiene los mismos derechos que un asalariado, que cuenta con un subsidio para las personas mayores de 52 años».

En base a ello, Amor ha afirmado que no se han dotado a los autónomos de la misma protección que tienen los asalariados, por lo que no se les subirán las cuotas a los autónomos hasta que se igualen las prestaciones por cese de actividad.

El presidente de ATA también ha celebrado la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados, que en esta ocasión benefician también a los autónomos. Estos permisos, aprobados en en el Real Decreto-ley 9/2025, amplían a 17 semanas la baja por nacimiento y 2 semanas adicionales retribuidas en el caso de permiso parental. «Yo tengo que celebrar en primer lugar que los nuevos permisos aprobados por el Gobierno incluyan a los autónomos. Hemos desterrado eso de que se aprobaban en España medidas para conciliar la vida laboral y familiar y olvidaban a las autónomas y los autónomos. Yo creo que esto es un paso adelante».