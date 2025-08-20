Confirmado: la Seguridad Social está reconociendo la incapacidad permanente al 100% en estos casos Esta dolencia puede convertirse en un dolor crónico que impida el desarrollo normal de la actividad profesional

Aunque ninguna enfermedad garantiza el acceso a esta ayuda, la Seguridad Social está concediendo la incapacidad permanente con el 100% de la pensión en ciertos cuadros clínicos de artritis. Este término -el de la artritis- engloba a más de 100 enfermedades diferentes; algunas de ellas pueden impedir la correcta realización de un trabajo, dado que los síntomas varían en intensidad y duración dependiendo de cada caso concreto.

Para que la Seguridad Social conceda la incapacidad permanente absoluta por artrosis, debe demostrarse que la persona no puede realizar ninguna actividad laboral debido a la severidad de su enfermedad. Uno de los criterios más habituales que se tienen en cuenta es la claudicación a la marcha en distancias cortas, es decir, la dificultad o imposibilidad de caminar más de 100 metros sin dolor o sin tener que detenerse.

Sin embargo, cuando la afectación se localiza en las muñecas o las manos, la concesión de este grado de incapacidad es menos frecuente. Solo se reconoce en casos de amputación o cuando las lesiones son tan graves que limitan por completo la funcionalidad. En lo que respecta a la columna vertebral, se requiere que la patología sea muy grave, que no haya habido mejoría con prótesis o tratamientos quirúrgicos y que el dolor obligue a acudir con frecuencia a clínicas o centros de rehabilitación.

Por último, en articulaciones como la rodilla o los codos, es más difícil que se logre una incapacidad permanente absoluta. Se consideran factores como la necesidad de usar muletas o soportes para poder caminar, o que se acompañe de otras enfermedades o limitaciones que, en conjunto, impidan el desempeño de cualquier actividad laboral.