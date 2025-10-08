El economista Gonzalo Bernardos aconseja aplicar una 'economía de guerra' para poder comprar una vivienda: «Una persona que cobra 1.600 euros puede ser considerada como vulnerable» El experto propone soluciones alternativas para poder adquirir una casa en propiedad

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:08 | Actualizado 01:42h. Comenta Compartir

El acceso a la vivienda es una de los mayores problemas que asolan a la sociedad española en estos días, junto a la sostenibilidad de las pensiones. El hecho de comprar una casa propia es cada vez más costoso y para los jóvenes se convierte en tarea imposible poder ahorrar para tener la capacidad de abonar la entrada de un domicilio.

Por su parte, el mercado del alquiler no solo destaca por los precios prohibitivos que se ven en los anuncios, sino también por la escasez de oferta frente a una demanda cada vez más fuerte. En este escenario, cualquier vivienda disponible desaparece en pocas horas desde su publicación.

El economista Gonzalo Bernardos lleva tiempo advirtiendo de la situación y, en cada intervención pública, critica más el sistema. Tanto él como otros expertos han alertado de las consecuencias derivadas de la caída en la construcción de nuevas viviendas.

A este panorama se suman la inflación y el incremento del coste de vida en muchas zonas de España. Para el experto ya no son solo las clases tradicionalmente más humildes las que están en riesgo de vulnerabilidad.

El economista reconoce que la situación de millones de españoles se ha transformado. Los salarios permanecen estancados mientras los precios suben, algo que provoca una erosión en los ahorros y aumenta la incertidumbre.

En sus palabras, «una persona que cobra 1.600 euros puede ser considerada como vulnerable y la principal causa de que disminuya la oferta del alquiler en España es el pánico de los propietarios a que los inquilinos se declaren vulnerables».

Por ello aconseja aplicar una 'economía de guerra', ya que las familias afrontan tensiones económicas que contrastan con los datos macroeconómicos de crecimiento del país. «Cuando mejoras en el trabajo y ganas algo más, te puedes comprar una vivienda mejor que la primera, porque vendiéndola ya te da para sufragar lo que el banco no te va a prestar», explica.